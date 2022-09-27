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板橋科技執法近半月抓368件違規 8區9月底再增16處

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
板橋文化路與民生路口交織嚴重，民眾行走常險象環生，市府月初即在路口啟用科技執法，取締違規車輛。圖／新北市交通警察大隊提供
板橋文化路與民生路口交織嚴重，民眾行走常險象環生，市府月初即在路口啟用科技執法，取締違規車輛。圖／新北市交通警察大隊提供

新北市人車流都多，交通安全成關注焦點，其中板橋文化路與民生路口交織嚴重，民眾行走常險象環生；市府月初即在路口啟用科技執法，結果半個月抓368件違規，因此規畫月底再增16處。民眾認為，科技執法能改善違規情形，希望能廣設；市議員則說，除顧及安全外也可加入防治噪音污染。

新北市交通警察大隊長林泰裕昨在市府道安會報說明，文化民生路口交通執法成效佳，月初啟用到18日就偵測違規368件，因此計畫月底也要在板橋、土城、雙和、三蘆、新莊、泰山、五股與八里等16處路口裝設科技執法設備。

林泰裕指出，368件違規中，以行駛人行道222件最多，接著是違規停車102件，紅燈右轉47件，以及不禮讓行人7件，研判是周邊商家多，有貨車卸貨等情況導致。科技執法可避免執法人員與用路人衝突，偵測及拍照也讓爭議減少。

民眾指出，板橋文化路與民生路口車流量極大，行走上常發生許多危險，科技執法啟用後，闖紅燈、違停、不禮讓行人等情況有所改善，希望能多設幾處，尤其是校園附近，需要有更安全的道路交通。

新北市議員江怡臻指出，路上違規難抓，而校園周遭安全很重要，即便有導護媽媽協助，都還是有車子迴轉等危險，科技執法有必要性。另外，除針對違停及不禮讓行人等情況，也該將噪音防治納入，避免民眾身心健康受影響。

新北市議員戴瑋珊指出，文化路與民生路口附近有些身障停車格，應思考身障人士無法牽車問題，新北很喜歡做科技執法，但需要確認有沒有經過中央檢測，以及執法信任度，應先以宣導作為重點，不要讓人感覺是要掠奪市民荷包。

交大補充，16處科技執法預計位置包含板橋區民生路與萬板路口、文化路二段與文聖路口，土城區中央路與中華路口、中和區中正與板南路口、永和區永平中山路一段路口，三重區疏洪東路與捷運路口、新北大道與重陽路口、蘆洲區集賢路及信義路口。

新莊區中正路與思源路口、中正路與大觀街口、中正路與新泰路口、中正路與中環路口、五股區疏洪六路與疏洪一路口、泰山區新五路與楓江路口、新北大道與泰林路口與八里區龍米路一段與關渡橋口。

交大強調，16處設備預計9月底完成建置，執法日期待確定，初期會以宣導為主，且周邊都會設置警告牌面提醒用路人。另外，新北年初三階段啟動區間平均速率執法，整體違規最高下降8成，事故下降7成，台2線85.8至87.3公里處龍洞隧道段區間測速設備10月完成建置，執法日期尚待討論確定。

板橋文化路與民生路口交織嚴重，民眾行走常險象環生，市府月初即在路口啟用科技執法，結果半個月抓368件違規。圖／新北市交通警察大隊提供
板橋文化路與民生路口交織嚴重，民眾行走常險象環生，市府月初即在路口啟用科技執法，結果半個月抓368件違規。圖／新北市交通警察大隊提供

科技執法

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