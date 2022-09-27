台北天文館加入白晝之夜 本周六追星到午夜

北市府文化局舉辦「2022台北白晝之夜」將於10月1日傍晚6點登場，主場士林將妝扮成越夜越熱鬧的「士林大戲院」。位於士林科學藝術園區的台北天文館也特別開放至午夜12時，線上、現場同步推出多項活動，讓夜空眾星也加入白晝之夜的熱鬧行列。

白晝之夜2002年緣起於法國巴黎，台北從2016年響應，秉持跨夜舉辦、免費參加和公民參與3大精神，提供民眾親近藝術和這座城市的場域。

文化局表示，去年因為疫情採全線上體驗模式，今年首創結合實體展區和線上體驗活動，今年4大展區分別為台北表演藝術中心展區、士林夜市展區、士林官邸公園展區及台北科學藝術園區展區；主題為「士林大戲院」盼透過各項藝術作品和表演，回顧士林從傳統走向現代的歷程。

天文館表示，10月1日傍晚6點起，展示場與「水漾星球」特展全部免費開放至午夜12時，球幕宇宙劇場特別加映「隼鳥二號」與「觸摸星空」兩部星空影片，而配置專業大型望遠鏡的天文台也一路開放到午夜，正值適合觀賞期的火星、木星、土星、天王星與海王星都將入鏡。

天文館表示，「行星馬拉松」要讓民眾一次飽覽太陽系的異星風情，若是不能親臨「白晝之夜」，館方YouTube頻道與天文台現場同步，提供望遠鏡中的精彩行星影像直播，相關活動資訊可參閱台北天文館官網。