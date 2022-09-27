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【即時短評】3段音檔引爆憲政危機 總統級醜聞誰拆彈？

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汐止長興街二段涵洞白天也暗 盼全天候亮燈

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區長興街二段的鐵路涵洞裡面好暗，很危險，新北市議員張錦豪要求能夠全天候亮燈。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區長興街二段的鐵路涵洞裡面好暗，很危險，新北市議員張錦豪要求能夠全天候亮燈。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區長興街二段的鐵路涵洞，長期以來因為白天路燈沒亮，所以，不少民眾反應，走路或是開車經過涵洞，裡面好暗，很危險，新北市議員張錦豪會勘，希望能協調台電，讓涵洞裡的照明，能夠全天候亮燈。

保長里長賴宗福說，在保長里長興街2段底的涵洞，常常會在出太陽的時候有視覺停留的效果，讓里民在走路或是騎車經過涵洞時，必須突然減速，因為太暗看不清楚，也擔心後面的車子會追撞上，所以，請議員張錦豪協助會勘，希望白天的時候也可以增加照明，一來治安可以改善，二來安全性也能提高。

新北市議員張錦豪表示，長興街2段涵洞經常有附近居民在進出，但是目前白天燈光是沒有亮的，居民就反應在騎機車或是開車過涵洞時會有視覺差，外面很亮一進涵洞很暗的時候，會看不清楚彎道，或是裡面有沒有人或是有沒有機車在前面，導致一些事故發生，所以，也和相關單位討論如何改善，因為，光線充足不止治安問題，也讓用路人更安全，所以，接下來會協調台電讓涵洞的燈保持全天候亮。

議員 張錦豪

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