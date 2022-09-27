三芝托老中心開幕 長照一站式服務很貼心

三芝區托老中心開幕，是新北市的第66家，結合日照、居家服務、夜間臨時住宿與社區沐浴、社區餐食等服務的一站式服務據點，為三芝注入更完備的長照資源，對長輩的服務很貼心。

新北市副市長劉和然表示，偏鄉地區照顧資源較為不足，三芝日照的成立有助於緩解偏鄉照顧者的負荷，除了綜合型服務，滿足長輩不同需要，更將原本衛生所附設的三芝物理治療站升級為三芝衛生所附設物理治療所，提供物理及職能評估與治療、無障礙環境建議、衛教宣導及資源轉介等服務，讓長輩可以就近取得便利的復健醫療服務。

根據衛福部統計，國人平均餘命80.8歲，然健康平均餘命72.3歲，有長達8年處於失能或失智狀態，通常由家人肩負照顧責任。不僅個人沒有生活品質、尊嚴，對家庭及國家財政也是極大壓力，市府透過一站式日照中心的成立，要讓老人家能在自己最熟悉的社區養老，獲得即時的服務，以達成在地老化的願景，讓新北成為幸福城市。