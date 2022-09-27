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【即時短評】3段音檔引爆憲政危機 總統級醜聞誰拆彈？

避免群聚 新北平溪重陽敬老禮金匯款達九成四

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區今年重陽敬老禮金為避免群聚，近九成四的長者都選擇匯款的方式，大幅節省人力，也避免長者舟車勞頓。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區今年重陽敬老禮金為避免群聚，近九成四的長者都選擇匯款的方式，大幅節省人力，也避免長者舟車勞頓。 圖／觀天下有線電視提供

下星期就是重陽節，每年新北市政府都會發放重陽敬老禮金，不過隨著這兩年疫情的變化，禮金領取的方式也大幅改變，平溪區今年重陽敬老禮金為避免群聚，近九成四的長者都選擇匯款的方式，大幅節省人力，也避免長者舟車勞頓。

重陽節將近，今年的重陽禮金也陸續發放，今年因為疫情的關係，為了減少群聚，許多長者也都改為申請匯款的方式，今年平溪區重陽禮金採用匯款的比例高達9成4，只有部分人採用領取現金。

平溪區長曾繁盛說，今年平溪區可以領到重陽敬老禮金的長輩有一千三百多位，其中高達9成4的長者，都選擇現金匯款的方式來領取這筆禮金，目前匯款的已全數匯入長輩的帳戶，其餘現金領取的，都可以到區公所社會人文課的櫃台來領取禮金，也祝福長者們重陽節快樂。

平溪里長林慶賢說，自己今年已經要將近80歲，也領了十幾年的重陽敬老禮金，他一樣是選擇匯款的方式，不需花費太多公部門人力發放，輕鬆就能領取禮金。

平溪 重陽敬老禮金 重陽節

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