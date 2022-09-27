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柯文哲議會送橘子慰問 遭林穎孟洗臉嗆聲8字「直接走人」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
無黨籍北市議員林穎孟今在市長柯文哲送橘子給各委員會時，送上一幅「欺善怕惡、下跪投降」。記者胡瑞玲／攝影
無黨籍北市議員林穎孟今在市長柯文哲送橘子給各委員會時，送上一幅「欺善怕惡、下跪投降」。記者胡瑞玲／攝影

台北市長柯文哲與無黨籍北市議員林穎孟日前因「捍衛台灣、決不投降」承諾書槓上，柯文哲嗆「我管你去死」。北市議會正在進行審查明年度預算，柯文哲循慣例赴議會送橘子慰問議員及官員，在工務委員會審查預算的林穎孟批柯文哲過去藐視議會、羞辱議員，還來當皇帝要求議當他後宮、陪他演戲，最後送上一幅「欺善怕惡、下跪投降」，但柯文哲直接走人沒有收下。

柯文哲今到北市議會各委員會送橘子慰問，一進入工務委員會，林穎孟就高聲嗆柯文哲不尊重議會，直說柯文哲說要來看議員，卻把議員當作後宮，要陪他上演送橘子給議員的戲碼，要議員成為他的工具、陪他演戲。

林穎孟表示，大家都沒有忘記柯文哲過去如何藐視議會、規避議會監督、羞辱議員；柯文哲11年前曾說九二共識是下跪投降，但他至今連完善地方民防系統、不投降中國承諾書都無法向市民承諾，甚至自己刪除民防預算、國防教育等預算都不敢承認。

林穎孟怒喊，柯文哲只敢在台上羞辱、講髒話、諂媚中國，為什麼要陪這樣的市長演戲？既然柯文哲送橘子給議員，那我也要禮尚往來送一份禮物給市長，但市長把自己當作皇帝，把議會當後宮，要送柯文哲一份禮物，柯卻態度傲慢背對。

林穎孟拿出一幅寫了「欺善怕惡、下跪投降」字，走向柯文哲要送禮，但柯文哲卻沒有回頭，直接往走出委會員門口，完全不理會，林穎孟最後說，就祝福柯文哲一路好走。

柯文哲 議員 林穎孟

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