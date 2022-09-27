儒鴻總部啟用 侯友宜大推新北微笑曲線

出席儒鴻總部啟用的新北市長侯友宜上午在致詞時表示，新北市產業發展以板橋新板特區、新莊副都心與三重第二行政大樓三大核心當作支點，沿著新店、蘆南蘆北為南北兩端建構出微笑曲線，估算總體開發面積逾2451公頃。其中由新莊副都心、頭前重畫區、新莊北側知識園區環繞而成的黄金三磚外，再加上泰山都市計畫區、塭仔圳重劃區等，超過800公頃的副都心產業帶已然成形，吸引許多國際型企業總部進駐，透過聚落經濟和交通便捷等優勢，帶動周邊產業發展。

侯友宜表示，自2019年起即推動「招商一條龍」服務，受理民間企業投資協助與投資用地協尋，至今共計服務467案，其中取得建照、工業區廠房新建改建立體化容積獎勵、行政程續加速完成及尋找建廠或營業據點用地等落實投資項目，共計183案，累積創造超過3,600億元投資金額，帶動逾8.5萬個就業機會。 新北市長侯友宜（右）力邀企業前往新莊設點開發致詞也不忘點名新纖董座吳東昇（左），兩人也利用合影空檔時間，握手交換意見。前副總統陳建仁（中）也出席與會。記者陳正興／攝影 出席儒鴻總部啟用的新北市長侯友宜在致詞時表示，新北市產業發展以板橋新板特區、新莊副都心與三重第二行政大樓三大核心當作支點，沿著新店、蘆南蘆北為南北兩端建構出微笑曲線，估算總體開發面積逾2451公頃，力邀企業前往設點開發。記者陳正興／攝影 儒鴻總部啟用上午舉行，新北市長侯友宜（左）應邀出席。記者陳正興／攝影