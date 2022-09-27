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重陽節將至...柯文哲宣布發敬老金660元 10月3日起嗶悠卡領

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天正式宣布，台北市長者10月3日起，可以持敬老悠遊卡到四大超商靠卡嗶，北市府將發放660元。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天正式宣布，台北市長者10月3日起，可以持敬老悠遊卡到四大超商靠卡嗶，北市府將發放660元。記者林麗玉／攝影

10月4日就是九九重陽節，台北市柯文哲今天宣布，台北市長者10月3日起，可以持敬老悠遊卡到四大超商靠卡嗶，北市府將發放660元。

柯今天出席慢老生活節活動表示，今年發放的660元四大超商都可以嗶卡領取使用，尤其超商為了吸引長者來消費會推出更多優惠，到時候一定是物超所值，這660元使用沒有期限，買東西也沒有限制。

對於台北市今年發660元點數，明年恢復發放重陽敬老金，不過都規畫透過悠遊卡靠卡領取及使用，有長者說，其實跟領現金感覺一樣，柯文哲的用意也是好的，希望老人家出來走走，至於行動不方便的老人家怎麼領，台北市政府就要想辦法分給他們；黃姓長者也覺得發現金、用悠遊卡靠卡都一樣，不過拿現金的感覺比較好。

台北市社會局長周榆修表示，台北市推動悠遊卡儲值金已經第三年，目前台北市50萬年長者已經有48萬人都有敬老卡，至於數位落差問題，目前社會局針對90歲以上長輩、低收入戶65歲以上長者，都會親自發放。對於明年重陽敬老金發放方式，目前議會藍綠議員要求多元管道，包括可發現金等，周表示，議會如果對發放方式有意見，社會局都尊重。

台北市社會局今年重陽節前，也於華山文創園區舉辦「慢老生活節」活動，邀長輩外出走走，柯文哲今天出席活動宣布啟動「幸福台北樂樂領‧敬老愛心660」計畫，除了促進後疫情時期的無現金交易，也期盼能為市民持續創造台北式的幸福慢老生活。慢老生活節活動除了精彩的表演活動外，還有40個活動攤位，柯文哲今天也體驗踩燈遊戲，考驗自己的反應能力。

悠遊卡 柯文哲 重陽節 北市

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