奇美董事長廖錦祥逝世 林佳龍前天回台南奔喪：他很祥和離開

奇美集團董事長廖錦祥25日因病過世，享壽85歲。民進黨新北市長參選人林佳龍今日受訪說，前天有趕回台南奔喪，他很祥和地離開，由太太廖婉如協助後事，一切從簡。

林佳龍今召開綠色交通政策記者會，針對岳父廖錦祥的離世，他說前天趕回台南奔喪，廖很祥和的離開，由太太廖婉如協助後事，一切從簡。林佳龍指出，廖錦祥的一生參與台灣經濟發展，晚年主要推動奇美博物館、醫院，社福的事情，很多人都很懷念他。

廖婉如昨晚也在臉書發文，細數自己與父親之間的回憶，並說上小學後同事們和廠商都叫他 「好廖耶」（台語意指好料）不過這個意義直到父親過世，才真實深刻地體會到「原來好廖耶並不只是因為諧音幽默，而是大家心中感覺的真實表達。」