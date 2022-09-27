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奇美董事長廖錦祥逝世 林佳龍前天回台南奔喪：他很祥和離開

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
奇美博物館前館長廖錦祥辭世，文化部長李永得表達不捨與哀悼。文化部/提供
奇美博物館前館長廖錦祥辭世，文化部長李永得表達不捨與哀悼。文化部/提供

奇美集團董事長廖錦祥25日因病過世，享壽85歲。民進黨新北市長參選人林佳龍今日受訪說，前天有趕回台南奔喪，他很祥和地離開，由太太廖婉如協助後事，一切從簡。

林佳龍今召開綠色交通政策記者會，針對岳父廖錦祥的離世，他說前天趕回台南奔喪，廖很祥和的離開，由太太廖婉如協助後事，一切從簡。林佳龍指出，廖錦祥的一生參與台灣經濟發展，晚年主要推動奇美博物館、醫院，社福的事情，很多人都很懷念他。

廖婉如昨晚也在臉書發文，細數自己與父親之間的回憶，並說上小學後同事們和廠商都叫他 「好廖耶」（台語意指好料）不過這個意義直到父親過世，才真實深刻地體會到「原來好廖耶並不只是因為諧音幽默，而是大家心中感覺的真實表達。」

廖婉如也說，因父親個性不喜歡麻煩別人，生前已經一再叮囑，希望後事一切從簡，因此懇辭花籃禮金，也不將舉辦對外公開的弔唁儀式。

民進黨新北市長參選人林佳龍今日受訪說，前天有趕回台南奔喪，他很祥和的離開。記者劉懿萱／攝影
民進黨新北市長參選人林佳龍今日受訪說，前天有趕回台南奔喪，他很祥和的離開。記者劉懿萱／攝影

2022大選 新北市長 林佳龍 奇美集團 廖錦祥

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