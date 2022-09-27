國際同濟會挺侯友宜後援會成立 讚4年讓新北脫胎換骨

年底選戰逼近，國際同濟會台灣總會北一區、北二區昨晚為新北市長侯友宜成立「侯友宜同舟共濟後援會」。總會長羅昌鑑說，侯友宜4年來讓新北脫胎換骨，新泰塭仔圳讓新莊地區改頭換面；侯友宜表示，他做事沒有選票考量，塭仔圳的改變過程沒有抗爭，市民高水準也很疼惜他，最後順利完成。

國際同濟會台灣總會北一區、北二區昨晚成立後援會相挺侯友宜，現場聚集歷屆主席及核心幹部約超過百名。侯友宜到場立刻吸引同濟會成員熱烈歡迎，現場「凍蒜」聲不斷，大家更一起跳「友宜舞」，而侯友宜也在會場中頒發聘書給後援會幹部，要一起打贏年底選戰。

侯友宜表示，日前在三重的造勢主題「越」就代表他當時出來選舉的初心，他選舉不是為了跟人吵架，選舉過程中看到謾罵、抹黑，到底有沒有想過選民要的是什麼？曾經答應過選民有沒有做好？以及當初參加選舉的目的。

侯友宜提到，4年前出來選舉他就告訴自己，要選舉就要跟別人走不一樣的路，他50歲的時候有政黨找他出來選舉，但他不願意，61歲時是自己願意，他想改變台灣的對立生態，台灣是多元的彩虹之色，因為有多元顏色才能共榮、共繁。

「輔大學生以後可以封街辦活動！」侯友宜指出，新泰塭仔圳50年都沒人敢動，市府團隊花2年時間想辦法溝通、解決，最後零抗爭；輔仁大學附近環境也優化，也會為學生設計一條大學街，學生們就有空間開心辦活動。