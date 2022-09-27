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新北坪林周六舉行「戀戀茶香-親子水岸歡樂Party」 限額報名參加

聯合報／ 記者高凌雲／新北即時報導
新北市坪林區商圈發展協會周六主辦「戀戀茶香-親子水岸歡樂Party」，現場提供野餐墊，設有茶席和親子立槳體驗。照片提供/坪林商圈發展協會
新北市坪林區商圈發展協會周六主辦「戀戀茶香-親子水岸歡樂Party」，現場提供野餐墊，設有茶席和親子立槳體驗。照片提供/坪林商圈發展協會

新北坪林區商圈發展協會主辦的「戀戀茶香-親子水岸歡樂Party」，周六10月1日下午1時至5時，在新北坪林水岸舉行。現場提供野餐墊，設有茶席和親子立槳體驗，讓全家人都能玩得盡興，享受美好的野餐時光。

天涼好個秋，這個周末帶著家人與小孩，一同前往坪林野餐品茶，玩立槳，倘佯在青山綠水之中，度過悠閒的假日午後。

坪林也是著名的優人神鼓「聽海之心」演出地，擁有豐富的原始生態樣貌，峭壁時有白鷺等候鳥群居，時有彩蝶紛飛，幸運的話，還能遇見大冠鷲翱翔天際。眼前觀賞無敵山水綠景，耳邊伴隨著國樂演奏家徐曼妮悠揚的笛簫聲，沁涼包種茶香撲鼻而來，品嚐在地精美小點，同時感受親子共享的愜意時光，讓您體驗眼、耳、鼻、舌、心的感官饗宴。

活動費用250元，包含專業茶席老師指導，200元攤位抵用劵，立槳體驗解說、保險，名額60人，滿額為止，更多活動詳情，可電洽0936-207-798高明富。0919-265-487黃周民。報名網址https://forms.gle/AxuvYWcc3nh8zK7q6

坪林 野餐 新北

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