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北車特定區E1E2簽約 柯文哲：西區門戶計畫漸完成

中央社／ 台北26日電

台北市長柯文哲今天出席「台北車站特定專用區E1E2街廓公辦都市更新案」出資契約簽約典禮，柯文哲說，一步步把整個西區門戶計畫完成，盼成為北市地貌更新的範本。

柯文哲表示，「台北車站特定專用區E1E2街廓公辦都市更新案」一直都是西區門戶計畫的一部分，面積3.47公頃，本來是台鐵員工宿舍，難處在於要先鑽探，怕內部有古蹟，經過調查後分成高度開發區、低度開發區和交廣12用地，所以那塊土地將會依照文化資產的有無進行整理。

柯文哲指出，接下來這塊土地會蓋2棟辦公大樓和1棟住宅大樓，低樓層會設商場，而將來地下連通道如何與捷運線連接等設計，還有許多須研究之處。

柯文哲說，西區門戶計畫進行到現在，就是拆完再蓋，例如拆除忠孝西路公車專用道、忠孝橋引道，再來是搬遷國光客運、拆除三井倉庫並移動50公尺再重建，最後鐵路警察局、鐵路宿舍也要拆等。

柯文哲指出，舊市議會原址上正在進行台北城市博物館工程，現在已蓋到一半；C1、D1（東半街廓）聯合土地開發案（雙子星案）在年底前應該會開工。

柯文哲提到，西區門戶計畫還有2件事還沒解決，一個就是郵局的BOT案，另一件是西寧國宅和洛陽停車場，目前已經在規劃，「大概就是該計畫真正的最後一塊拼圖」。

柯文哲表示，從現在開始到雙子星蓋完應該還需要5年，E1和E2還需要時間，郵局的BOT案則是由中央控管。

柯文哲點出，需要16年才能把整個西區門戶計畫完成，城市的推動需要時間，「咬緊牙關一個一個做」，這也是台北市行政法人住都中心今年5月成立之後的第一個案子，感謝冠德建設與藍天電腦合組公司來投入此案。

柯文哲說，還有如火如荼進行中的東區門戶計畫，台北將來東西區門戶計畫完成之後，可以此當範本，就能把整個台北市重新更新一遍。

柯文哲 台北市長 台北車站

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