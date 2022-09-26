新北頒公共工程優質獎 為參加金質獎做準備

新北今下午舉行年度公共工程優質獎頒獎典禮，新北市長侯友宜出席親頒獎並表示，疫情嚴峻下，工程團隊仍為新北工程奉獻，而今年為讓小而美工程也能被看見，特別以工程規模區分四級辦理；新北工務局也說，今年有10件獲獎，當中類型多元，另外也有個人貢獻獎3人。

工務局表示，公共工程優質獎頒獎是各局處及區公所的年度盛會，今年總計20件工程參與角逐，經過嚴謹評選過程，選拔出15件工程決選，最後評比出10件工程得獎，另外也還有3位個人貢獻獎及110年公共工程執行績優機關獎項。

侯友宜說明，新北市公共工程優質獎已邁入第20年，除重視品質管理、進度管理、具耐久性與容易維護管理等指標之外，今年並將節能減碳、防災與安全、環境保育及創新科技運用等項目納入評分。

另外，為鼓勵小而美的優質工程也能脫穎而出，本屆優質獎把工程規模區分為四級辦理評選，100萬元以上的工程就可以報名參賽，今年得獎的農業局「竹筍搬運道工程」就是本屆規模最小的獲獎工程，以生態、生產、生活等「三生」設計底蘊，營造農民及遊客食農教育與環境教育場域，更串聯綠竹社區周圍觀音山各景點。

侯友宜指出，得獎工程中規模最大的是捷運局「安坑輕軌機電系統工程」，也是新北軌道建設三環六線中的一部分，新北捷運局在淡海輕軌統包工程招標階段即考量境內整體輕軌系統的相容擴充，讓安坑輕軌得以延伸淡海輕軌的設計成果。

工務局長詹榮鋒提到，今年公共工程優質獎獲獎工程類型多元，而在個人貢獻獎方面，分別由捷運局副總工程司林逸羣、科長涂貫迪及新工處主任秘書黃崇豪等3人贏得殊榮。