台日友好不中斷 淡水區與日本天理市視訊交流
新北市竹圍高中橄欖球隊、正德國中橄欖球隊，曾經到日本奈良縣天理市進行體育交流，日前天理市透過駐大阪辦事處引薦，淡水區長巫宗仁首次透過線上視訊，與日本奈良縣天理市長並河健就交流交換意見。
這次線上會談參與人員還包括新北市政府教育局體教科專員、竹圍高中楊耀焜校長、正德國中黃易進校長及大阪辦事處向明德處長，而日本方則是由天理市長並河健、天理市教育長伊勢和彥、天理市學習推進課參事、天理橄欖球俱樂部參與。
淡水區長巫宗仁表示，天理市位於奈良縣中北部，是一座宗教城市，視訊會談內容為雙方城市淡水區、天理市簡介、竹圍高中、正德國中簡介，並進行雙方意見交流，期盼今後持續與日本天理市推動教育、體育、文化及觀光等方面進行城市互動交流，期望疫情過後期帶動兩國文化、經濟發展等，增進台日兩國情誼。
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