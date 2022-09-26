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瑞猴自行車道修復開放通行 民眾：等很久了

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞猴自行車道封閉一年九個月，現在在修復工程接近尾聲，在不影響通行安全的情況下，開放讓民眾通行。 圖／觀天下有線電視提供
瑞猴自行車道封閉一年九個月，現在在修復工程接近尾聲，在不影響通行安全的情況下，開放讓民眾通行。 圖／觀天下有線電視提供

台鐵瑞芳到猴硐段因為前年底發生坍方事件，當時因瑞猴自行車道受到波及而毀損因此封閉起來，這一封就是一年九個月，現在在修復工程接近尾聲，在不影響通行安全的情況下，目前已開放讓民眾通行，民眾開心走在修復完成的自行車道，直說真的等好久了。

瑞猴自行車道本身就是地方居民一個休憩的步道，現在因為之前的走山事件連帶封閉，但一封就是一年半載，如今在各民意代表的要求下，台鐵局已完成主要修復工程，即日起開放讓民眾通行。

自九月初宣布開放以來，許多在地居民已經恢復以往的運動路線，邁開腳步的從瑞芳開始行走，也有騎自行車的民眾自在的騎乘，沿途還可以欣賞到基隆河岸的景觀，也有壯麗的山景，民眾紛紛表示，可以走這條瑞猴自行車道真的等好久了。

弓橋里長潘政信說，感謝立委和議員的協助，讓瑞猴自行車道的修復工程可以趕在八月底前完成，現在陸陸續續有民眾來騎車或是健走運動，期盼這條熱門的自行車道的開通，可以帶來往日的人潮。

自行車 車道

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