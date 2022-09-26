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獅子會做後盾 萬里崁腳國小添軟硬體設備

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
國際獅子會300-B1區到崁腳國小社會服務，為孩子們更新軟硬體設備，也提供獎助學金，要作為孩子們的後盾。 圖／紅樹林有線電視提供
國際獅子會300-B1區到崁腳國小社會服務，為孩子們更新軟硬體設備，也提供獎助學金，要作為孩子們的後盾。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區崁腳國小學生才藝多元，但卻因為位處山區教學資源不足，為了不讓孩子的學習受限，國際獅子會300-B1區到崁腳國小社會服務，為孩子們更新軟硬體設備，也提供獎助學金，要作為孩子們的後盾。

國際獅子會300-B1區總監郭金龍說，國際獅子會秉持著有需求的地方就有獅友服務的理念，長期致力於扶助弱勢學童，尤其對於偏鄉教育資源的挹注，也時常可見國際獅子會的身影，為了要協助位於萬里山區的崁腳國小辦學與增添設備，號招獅友們一起來到崁腳國小社會服務，希望能夠為偏鄉的孩子帶來更多的資源。

崁腳國小校長蔡明雄表示，儀式上學生們從精神滿分的太鼓表演開始，到典雅的英語歌唱表演，最後是換裝演出，跳起趣味又快節奏的舞蹈，展現平日才藝學習的成果，相當感謝各個獅友為崁腳國小的資源挹注，讓教育建設與各項軟硬體設備的補充能夠更完善，藉以提升教學品質。

萬里區長粘雪琴說，很榮幸可以出席見證這場熱鬧的國際獅子會社會服務與捐贈儀式，感謝獅友們看見偏鄉教育的需求，協助汰換更新校園設施、贈送學生禦寒用圍巾與獎助學金等等，讓崁腳國小的孩子們擁有更好的學習環境，讓學習更有效率。

獅子會 偏鄉教育 萬里

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