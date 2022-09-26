為汐止媽祖蓋新家 林佳龍義賣當一日店長
汐止區的海龍王魷魚羹定期都會舉辦義賣活動，並把當日所得全部捐出給汐止媽祖廟的濟德宮做為重建的基金，之前因為疫情關係所以暫停舉辦，今(26)日再度進行了第三次的義賣活動，並且這次由新北市長參選人林佳龍來擔任一日店長。
新北市長參選人林佳龍表示，海龍王魷魚羹是非常平價的銅板美食，是觀光客和在地人都喜歡的小吃，這次擔任一日店長目標希望賣出越多越好，贊助濟德宮的重建。
海龍王魷魚羹老闆潘志寬表示，因為林佳龍上次市場拜票有進來過，就把義賣資料拿給他看，林佳龍就表示說義賣的時候能不能來，老闆就說他來當店長好了，所以才有這次的機緣。
由於一次拜票的機緣，此次林佳龍特地來擔任一日魷魚羹店長，不只親自下廚煮麵給客人，也在門口攬客，邀請大家一起來吃魷魚羹，吸引了好多民眾。
店家規畫一年辦4次的義賣活動，但是因為疫情所以停辦了快2年，之後每3、4個月都還會繼續舉辦一次，並且捐出一日所得直到濟德宮重建完成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言