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為汐止媽祖蓋新家 林佳龍義賣當一日店長

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
汐止區的海龍王魷魚羹舉辦義賣活動，新北市長參選人林佳龍來擔任一日店長。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區的海龍王魷魚羹舉辦義賣活動，新北市長參選人林佳龍來擔任一日店長。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的海龍王魷魚羹定期都會舉辦義賣活動，並把當日所得全部捐出給汐止媽祖廟的濟德宮做為重建的基金，之前因為疫情關係所以暫停舉辦，今(26)日再度進行了第三次的義賣活動，並且這次由新北市長參選人林佳龍來擔任一日店長。

新北市長參選人林佳龍表示，海龍王魷魚羹是非常平價的銅板美食，是觀光客和在地人都喜歡的小吃，這次擔任一日店長目標希望賣出越多越好，贊助濟德宮的重建。

海龍王魷魚羹老闆潘志寬表示，因為林佳龍上次市場拜票有進來過，就把義賣資料拿給他看，林佳龍就表示說義賣的時候能不能來，老闆就說他來當店長好了，所以才有這次的機緣。

由於一次拜票的機緣，此次林佳龍特地來擔任一日魷魚羹店長，不只親自下廚煮麵給客人，也在門口攬客，邀請大家一起來吃魷魚羹，吸引了好多民眾。

店家規畫一年辦4次的義賣活動，但是因為疫情所以停辦了快2年，之後每3、4個月都還會繼續舉辦一次，並且捐出一日所得直到濟德宮重建完成。

新北市長 義賣 林佳龍

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