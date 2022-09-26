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金山重陽餐會防疫不聚餐 發禮券長輩樂開懷

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
今年金山重陽敬老禮券開始逐里分流發放，領券的現場，長輩湧現，領取相當踴躍。 圖／紅樹林有線電視提供
今年金山重陽敬老禮券開始逐里分流發放，領券的現場，長輩湧現，領取相當踴躍。 圖／紅樹林有線電視提供

重陽腳步接近，金山區按照慣例都會為長輩舉辦重陽餐會，場面盛大，但因疫情影響，區公所避免群聚用餐，將餐費轉換成禮券，今年金山重陽敬老禮券從今(26)日開始逐里分流發放，領券的現場，長輩湧現，領取相當踴躍。

金山區長廖武輝表示，今年因疫情影響取消辦理重陽餐會，為減少長輩無法參加重陽餐會的缺憾，改致贈重陽敬老禮券和祝賀小卡，要讓長輩感受到公所滿滿的心意。自9月26日起連續5天在金山區美田市民活動中心發放，為了降低感染風險，特別規劃分批分流的領取方式，而敬老禮券可以用來添購日常生活用品，使用上既彈性又方便，還有祝賀信封及小卡祝福長輩松柏長青、福泰康寧富含寓意，精心設計的圖案可愛又溫馨。

金山重陽敬老禮券發放第一天，區長與里長都來到發放現場關懷老人家，並送上重陽祝福與問候，雖然領券政策比照去年，不過今年公所更貼心將去年贈送的長壽麵線，再轉變為禮券面額，也就是說去年領兩百，今年領三百，長輩不管是想要買麵線、還是買蛋糕過佳節都可以自己決定。

還有今年的金山敬老禮券紅包也藏著一份用心，紅包袋是公所特別設計印製，質感滿分，裡面除了禮券還有一張紅底金字賀卡，既實用又討喜，這個重陽節就是要讓長輩，得到滿滿的長壽祝福、買自己想買的禮物，度過一個美好佳節。

禮券 金山 疫情

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