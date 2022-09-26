新北補助弱勢生早餐券超商品項缺、買不到 教育局允改善

新北市自2009年推幸福晨飽計畫，讓弱勢孩子可以拿著餐券至超商換取早餐。然而新北議員參選人黃淑君指出，有家長陳情孩子因架上品項太少，好幾天都只能吃草莓麵包，甚至買不到早餐。教育局說，會要求超商總公司督導改善商品缺貨情形。

新北市幸福晨飽早餐補助計畫今年編列1億5643萬元，讓符合資格的弱勢學生可持教育局配發的早餐券至便利商店領取餐點。截至今年8月，除7、8月暑假期間補助人數下降至3、4千人外，1至6月平均每月有2.9萬人至3萬人領取早餐補助。

黃淑君指出，教育局配發給社會弱勢孩子的「幸福晨飽」早餐券，一餐額度僅33元，本就被詬病33元太少，如今又接獲家長陳情，因為架上品項太少，孩子好幾天都只能吃草莓麵包，甚至買不到早餐。

「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，黃淑君表示，這些孩子大多是社會弱勢，本來希望減輕家長的負擔，現在卻讓我們的孩子覺得自己是次等公民，家長倍受羞辱，跟這項政策的本意相差甚遠，市府應該規畫更人性化的執行，讓孩子的權益受到保障及重視。

新北教育局指出，幸福晨飽超商早餐券兌換品項不齊全的部分，教育局會要求超商總公司督導改善商品缺貨情形，並務必加強服務品質。

教育局也說明，早餐補助目前供應多以超商早餐券為主，最高可兌換價值52元商品，包含麵包、飯糰、豆漿或果汁，教育局將持續鼓勵學校採取合作社、鄰近早餐店或自立廚房多元供餐模式，提供學生更多變化的早餐補助餐點。