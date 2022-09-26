社子島開發編600億 柯文哲任內公告區段徵收「不可能」

台北市社子島開發案爭議許久，台北市長柯文哲曾期盼卸任前完成社子島開發案公告區段徵收，北市地政局長張治祥坦言，因區段徵收及抵價地比例內政部還在審議中，「今年不可能公告區段徵收，市長也知道做不到」，但北市議會已通過明年度600億徵收預算，就算下任市長換人，會有局部微調，仍樂觀評估社子島開發案將持續進行實質作業。

北市議會民政委員會通過平均地權基金中的社子島開發區段徵收600億預算，第一召集人、議員陳政忠認為社子島問題不能走回頭路，要確認態度及決心，因此提議並做出附帶決議「社子島之防洪、都計、環評等審議程序均已完成，請地政局積極推動區段徵收作業，落實依照原計畫執行已編列之相關預算」，即便未來新市長上任，仍須落實原有的區段徵收計畫。

張治祥今指出，內政部還在審議區段徵收及抵價地比例，柯文哲想在卸任前公告區段徵收是「不可能，市長也知道也做不到」，但社子島開發案為當地居民及全體市民期待，目前4個重大計畫已完成3個，包含防洪、都計、環評，即使新市長上任後會有些微調整，還是樂觀認為開發及區段徵收的大方向不變。

張治祥表示，社子島開發案總經費高達2100億元，因徵收土地範圍大，因此從平均地權基金編列600億元，待內政部審議通過後，即可展開實質作業，並於徵收公告後15天發放地價補償費，期盼明年9月前能順利執行作業。