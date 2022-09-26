上有鳥屎滴、下有汽油飄你敢住嗎？「加油站共構宅」真實身份被起底

「上有鴿舍、下有加油站」這種奇葩建物就在台灣！日前一名網友發現一處住宅蓋在加油站正上方，他形容根本就是「加油站共構宅」，好奇這種建物有人會答應住進去嗎？貼文一出引起網友關注討論。

一名網友透過PTT發文分享一處結構相當奇特的建築，不只上有鴿舍，下方還蓋了一座加油站，讓他驚呼「人家是捷運車站共構宅，這是加油站共構宅，車子再耗油都能馬上加油」，由於該建築結構實屬奇觀，不禁令他納悶，「如果租金夠低的話，會接受這種超方便的組合嗎？」

網友們一看也忍不住笑了，直呼「民宅炸起來機率大不知道幾倍，你敢住？」、「下有汽油上飄，上有鳥屎降落，是修行的好所在」、「這好奇觀，可以列入出遊的觀光景點耶」。

也有網友驚覺加油站的樑柱與上方住宅的樑柱「沒對上」，直言「這結構看起來會倒吧」、「一樓的牆面敲光光，這個結構會有問題吧」、「這是壽險保滿等地震專用樓嗎？」

其中，還有眼尖網友發現，這棟奇特建築曾經上過新聞，《ETtoday新聞雲》過去就曾報導，這棟建物位於新北市新莊區3層樓建築的加油站上，2014年曾有民眾舉報該建物樓頂違建了3層樓鴿舍，防護不足導致鴿糞掉落、鴿毛紛飛，令周遭住戶苦不堪言，但檢舉過後4年、直到2018年還未見拆除工程施作，如今再從Google map觀察該建物，從最近更新的圖像中可見上方違建的3層樓鴿舍似乎已被拆除。