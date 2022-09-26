秀峰師生最怕列車過汐止站 警示月台乘客退後的喇叭聲

新北市汐止區秀峰高中校園鄰近台鐵汐止站，不只火車通過的噪音干擾師生上課，不停靠的列車司機鳴笛警示月台民眾別太靠近鐵軌，噪音更是驚人。台鐵發包改善隔音牆今天開工，秀峰校長蔡春來說，期待完工後，學生能在更優質校園求學。

台鐵2006年起施作汐止鐵道高架化工程，2013年完工後，雖有利汐止發展，但衍生噪音問題，困擾鄰近鐵道的秀峰高中和汐止國中師生。

蔡春來說，校園鄰近鐵道的噪音，除了來自列車通過時產生的聲響，部分不停靠汐止站的列車司機員，如果發現月台上的民眾越越黃線，太靠近鐵軌，會按鳴喇叭然後過站，「聲音之大」也很驚人。

蔡春來表示，校方曾向台鐵反應這種困擾，台鐵也有轉達給司機員，但他可以理解司機員的心態，因為換成是他駕駛列車，看到前方月台邊有人，反射動作也是按鳴喇叭示警。

秀峰高中師生雖然不怪台鐵，但列車行駛確實帶給校園干擾。目前學校將靠近鐵軌的校舍規畫為專科教室，不做一般的班級教室。

汐止國中位在汐止站和汐止站間，校園環境也受列車行駛影響。因為汐中旁邊的鐵軌是彎道，列車通過時摩擦鐵軌，可時會產生刺耳的聲響。兩校都建議台鐵增設隔音牆，減低校園受到的干擾。

台鐵局將在汐科站到五堵站間的4個路段，就鄰近高樓高度，依軌道噪音源傳遞路徑模擬音源阻隔後，設計4或6公尺的倒L形隔音牆。工程經費約7023萬元，預計明年底完工。受惠對象除秀峰高中、汐止國中師生，還有初韻、合謙美境、站前畫隄、全民居易和東方山河社區居民。