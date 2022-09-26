北投狗活動區草皮光禿挨批 北市動保處擬封閉長草

北市府在12行政區內廣設狗活動區或狗運動公園，讓毛小孩有放電好去處。但議員黃郁芬指出，位於北投的「大同狗活動區」草皮光禿、塵土飛揚，甚至有廢棄物，好幾天無人清理，質疑維護管理不佳，動保處表示，將考慮封閉兩三個月讓草皮順利生長，至於場地廢棄物則會加強清潔。

北投區大同狗活動區因鄰近捷運站與民眾生活圈，自試營運以來，使用人潮眾多，不過黃郁芬接獲民眾陳情指出，北投區的大同狗活動區內草皮生長情形不佳、塵土飛揚。

黃郁芬表示，尤其是靠近出入口區域，因草地使用率遠高於另一端，使草皮被大量踩踏、地面光禿；再者，又因草皮稀疏、造成塵土飛揚，雖然活動區內設有座椅，卻時常蒙上塵土而使民眾不願使用。

黃郁芬表示，另外，活動區竟又再次出現磁磚碎片等建築廢棄物，已經不是第一次發現有類似廢棄物，動保處實應確實清理；民眾也反應活動區內樹枝斷枝被置於活動區一角，過好幾天都無人清理，若狗狗被斷枝刺傷也相當危險，質疑大同狗活動區巡檢與維護工作並不確實。

黃郁芬批評，應落實活動區維護、確保其草皮狀態、避免因維護不佳而使毛孩飼主降低使用頻率與意願。

動保處動物管理組長陳玫雅表示，今年5月跟8月有請廠商撒草籽，由於民眾進出活動，加上在捷運站旁少日照，導致土壤比較貧瘠，生長效果不好，將考慮封閉兩至三個月，讓草皮順利生長。

至於活動區出現廢棄，陳玫雅表示，場地有請清潔廠商每日清理，針對颱風過後也派人打掃，允諾之後會加強巡視。