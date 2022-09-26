他鄉遇故知的感動 移民署節目邀印、泰通譯媽媽分享
印尼籍新住民邱喜春還有泰國新住民陳瑪莉，多年來從事語言工作，2人用「唯有專業客觀的翻譯才能幫助他人」警惕自己，成為一名母語教師；這次移民署邀來2人上podcast節目「文化談新事」，分享心路歷程。
移民署表示，外國人在陌生及語言隔閡的環境中，遇見新住民通譯宛如一陣及時雨，是他鄉遇故知的感動，更是化解語言藩籬的一把鎖； 50歲來自印尼的陳瑪莉、46歲來自泰國的邱喜春，都已來台23年，膝下子女皆已長大成人，2人都同樣成為通譯多年。
陳瑪莉說，自己曾遇到「積極發表意見」的學生，不惜打斷老師上課也想分享他在泰國的所見所聞，面對這樣「踴躍」的學生也曾讓陳瑪莉「一個頭兩個大」，但後來漸漸了解「適度給予學生表演和分享的舞台，才能使學生更投入課程當中」，最後學生不僅有自己的發揮空間，陳瑪莉也能順利推動教學課程。
「當老師是我一輩子的夢想，感謝台灣讓她圓夢」，邱喜春說，雖然在台灣擔任母語老師並不輕鬆，除了要面對學生的調皮搗蛋外，更多的是來自家長的質疑與壓力；曾有家長直接來到學校現場督課，但在邱喜春誠懇並耐心地溝通下，終於化解家長的擔憂，放心將孩子交付給她。
邱喜春也分享當通譯時的甘苦談。「司法通譯」領域是邱喜春認為最具挑戰性的工作，因為實務上常遭遇被害人受性侵的殘忍案例，無論犯罪被害人的情況有多令人同情鼻酸，也只能壓抑著情緒，遵循通譯的倫理規範，將事實公正客觀轉化成精確的譯文。
移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，「語言」是人們溝通的橋梁，透過語言也反映出各國不同且多元的文化。為突破語言隔閡，移民署各地服務站也有請新住民姊妹擔任通譯志工，協助前來洽公的外國朋友。
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