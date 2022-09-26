新北女性影展《廳下火》映後座談 侯友宜透露對太太的承諾

新北市政府今舉辦2022新北市女性影展首映會，播放紀錄片「廳下火」，描述傳統客家文化女性如何逐漸翻轉在家族中的不平等。新北市長侯友宜出席映後座談會，回憶起外婆在家人吃飯時，總是忙前忙後且永遠都是最後吃飯，如今時代不同，自己也承諾太太只要在家吃飯，善後洗碗等工作都交由他負責。

侯友宜今上午出席「廳下火」映後座談會，回憶起外婆在吃飯時間不會上餐桌，總是忙前忙後、最後一個吃飯，但現在時代不同了，全家人都能坐在餐桌上一起享用。侯也提及，過去警察工作忙碌，很少有機會在家吃飯，但有對太太承諾，只要在家用餐，就會負責收拾餐桌、洗碗盤等善後工作。

侯友宜說，新北市近400萬人口有51%是女性，市府推動多項政策與方案，包括月經平權、性別友善廁所、開辦女性水電工課程，來提升女性權益和倡導性別平等，提倡家務工作不分性別，打造性別友善城市。

「廳下火」紀錄片導演鄭慧玲則分享，如今客家男性主動接納家族中未婚、離婚的女兒，葬在家族祖塔或家塚，家族祭祀也有女性來擔任，甚至擔任總幹事等要職。

新北三重區親子關懷協會理事長吳淑貞則說，紀錄片探討女性死後住那裡，但女性生前住那裡也同樣重要，並分享朋友女兒希望婚後也能住家裡，爸爸說好啊，會幫她保留一個房間，這就是時代的進步。

侯友宜則開玩笑說，他家中有3個女兒，以後大概也要留3間房，壓力有點大，但女兒能回家就是爸爸的幸福。