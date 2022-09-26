快訊

許文龍口中真正「奇美的博士」 集團董事長廖錦祥25日辭世享壽85歲

台股慘跌340點收13,778點再破底 寫22個月新低

直播／本土確診增28513例、境外272例 56例死亡

台中大甲文曲路583巷地下水汙濁 住戶裝自來水下月完工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大甲文曲路583巷地下水汙濁且乾旱抽不到水，市議員吳敏濟爭取經費幫住戶裝自來水，今天現場勘查。圖／市議員吳敏濟提供
台中市大甲文曲路583巷地下水汙濁且乾旱抽不到水，市議員吳敏濟爭取經費幫住戶裝自來水，今天現場勘查。圖／市議員吳敏濟提供

台中大甲文曲路583巷地下水汙濁，居民長期到外面買水，去年乾旱水井又抽不到水，市議員吳敏濟接獲陳情向市府爭取268萬元經費，並協調國產署與農水署同意提供土地無償使用，近日延管工程動工，吳敏濟今邀經發局及台水會勘施工進度，預計10月15日完工。

文曲路583巷王姓住戶表示，20多年來他們都靠地下水維生，因地下水日益混濁，乾旱期抽不到水，需到加水站買水喝，生活很不方便，向吳敏濟議員陳情，經吳議員努力爭取，終於等到延管工程動工，大家都很感謝吳議員。

吳敏濟接獲住戶陳情後，去年11月邀經發局與台水等單位會勘，發現巷內有國有財產署與農田水利署土地，須徵求同意後始得施作延管工程，近日開始動工，吳敏濟今邀經發局勘查施工情形並向居民說明施工進度。

經濟發展局公用事業科長鄭錫禧表示，水利署補助裝設自來水經費逐年減少，去年乾旱讓需求增加，去年經吳議員反映並現場會勘後，市府就編列追加預算也獲議會通過，文曲路583巷延管工程經費約268萬，也感謝吳議員幫忙向中央協調，延管工程近期也終於獲得國產署與農水署同意，現已加快施工中。

自來水公司大甲營運所主任李偉宏表示，583巷延管工程近日動工，長度600公尺，目前已埋設直徑10公分幹管200公尺，預計10月15日完工；583巷東側雖已裝設，但管徑過小，住戶若欲汰換可在這次延管工程提出申請。

吳敏濟表示，希望工程盡快完工，早日讓住戶有乾淨自來水可用，多年來一直努力爭取經費普設自來水，從2011年到今年6月，大安普及率已從17.89%提升到79.53%，外埔由75.54%增到93.01%，大甲則從84.72%升至92.38%，希望市府能逐年編列預算，讓甲安埔無自來水地區用戶也能有乾淨自來水可用。

台中市大甲文曲路583巷地下水汙濁且乾旱抽不到水，市議員吳敏濟爭取經費幫住戶裝自來水，今天現場勘查。圖／市議員吳敏濟提供
台中市大甲文曲路583巷地下水汙濁且乾旱抽不到水，市議員吳敏濟爭取經費幫住戶裝自來水，今天現場勘查。圖／市議員吳敏濟提供

地下水

延伸閱讀

賴香伶批桃園5大工程疏失 市府：不需過度放大

種地瓜用農委會未推薦劇毒農藥 台中農業局檢驗後將罰

中市議員吳敏濟溪北競選服務處成立 蘇嘉全謝明源力挺

台中鄉間客廳會傳賄選 議員檢舉：找10到20人吃飯送禮

相關新聞

限量3500個！柯文哲最後一款嗡嗡包亮相 10月3日前登記搶

台北市長柯文哲任內最後一年發送的嗡嗡包，今天首度亮相。不同過去嗡嗡包，這次第8代嗡嗡包首次與台北在地品牌「蘑菇MOGU」...

新北百對聯合婚禮 穿華麗婚紗擁舞

2022新北聯合婚禮昨天下午在淡水漁人碼頭浪漫登場，今年以「華麗婚紗」為主題，百對新人緩緩步入會場，市長侯友宜、副市長劉...

大甲文曲路583巷地下水汙濁 住戶裝自來水下月完工

台中大甲文曲路583巷地下水汙濁，居民長期到外面買水，去年乾旱水井又抽不到水，市議員吳敏濟接獲陳情向市府爭取268萬元經...

新北市府與輔大簽MOU 共同推動塭仔圳都更

新北市府地政局推動塭仔圳市地重劃工程，要將50年來幾乎沒有公共設施的塭仔圳，重新規畫成宜居城市，位於塭仔圳地區中心位置的...

新北資源循環教育基地將完工 可分類1.2萬噸家戶回收物

五股夏綠地的「新北市資源循環教育基地」將於今年底完工，屆時將成為新北市第一座具AI人工智慧的資源回收物細分選廠房，預估每...

影／台鐵興建更高的隔音牆 汐止兩校師生快可鬆口氣了

台鐵汐止高架路段2公尺的隔音牆無法有效阻隔噪音，規畫鄰近高樓、學校路段改建4或6公尺高的倒「L」形隔音牆。交通部長王國材...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。