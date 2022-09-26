台中大甲文曲路583巷地下水汙濁 住戶裝自來水下月完工

台中大甲文曲路583巷地下水汙濁，居民長期到外面買水，去年乾旱水井又抽不到水，市議員吳敏濟接獲陳情向市府爭取268萬元經費，並協調國產署與農水署同意提供土地無償使用，近日延管工程動工，吳敏濟今邀經發局及台水會勘施工進度，預計10月15日完工。

文曲路583巷王姓住戶表示，20多年來他們都靠地下水維生，因地下水日益混濁，乾旱期抽不到水，需到加水站買水喝，生活很不方便，向吳敏濟議員陳情，經吳議員努力爭取，終於等到延管工程動工，大家都很感謝吳議員。

吳敏濟接獲住戶陳情後，去年11月邀經發局與台水等單位會勘，發現巷內有國有財產署與農田水利署土地，須徵求同意後始得施作延管工程，近日開始動工，吳敏濟今邀經發局勘查施工情形並向居民說明施工進度。

經濟發展局公用事業科長鄭錫禧表示，水利署補助裝設自來水經費逐年減少，去年乾旱讓需求增加，去年經吳議員反映並現場會勘後，市府就編列追加預算也獲議會通過，文曲路583巷延管工程經費約268萬，也感謝吳議員幫忙向中央協調，延管工程近期也終於獲得國產署與農水署同意，現已加快施工中。

自來水公司大甲營運所主任李偉宏表示，583巷延管工程近日動工，長度600公尺，目前已埋設直徑10公分幹管200公尺，預計10月15日完工；583巷東側雖已裝設，但管徑過小，住戶若欲汰換可在這次延管工程提出申請。