限量3500個！柯文哲最後一款嗡嗡包亮相 10月3日前登記搶

台北市長柯文哲任內最後一年發送的嗡嗡包，今天首度亮相。不同過去嗡嗡包，這次第8代嗡嗡包首次與台北在地品牌「蘑菇MOGU」聯名合作，訴求「本土生產、本土設計」，要成為台北市重要文創設計代表。北市民政局表示，今年雙十國慶嗡嗡包的索取方式，從今天起至10月3日開放線上登記，預計10月5日抽籤。

北市民政局今天舉行「111年國慶升旗暨慶祝活動」記者會，開場由大同大學熱舞社以展示歷代嗡嗡包的方式舞蹈演出舞蹈，同時透過歷代嗡嗡包影片回顧國慶精彩時刻，北市府今年也邀請議員李建員、嗡嗡包設計師及民政局藍世聰局長走秀，帶出今年第8代嗡嗡包，為現場帶來驚喜壓軸。

今年嗡嗡包的設計採輕量隨行風，以辛勤的蜜蜂為概念發想，使早起參加國慶升旗活動的大小朋友可輕裝背帶出行，行動便捷、自由無負擔，包款設計同時呼應第1代嗡嗡包束口袋款式，可彈性增加收納空間，號稱當今最流行時尚款式。 並且以國慶及蜜蜂配色概念，推出限定雙款「BEE FREE自由的蜂（藍黃款）」及「BEE FRESH清新的蜂（紅白款）」。

民政局說，藍黃款象徵台北多元自由融合，紅白款對照有赤子清新之心。在布標主視覺設計上，以辛勤的蜜蜂為精神代表，並巧妙將「2022」融入蜜蜂翅膀設計，使整體更具簡約、樸實自然，此外，每份嗡嗡包加碼贈送國慶藍紅束繩外袋，質感大幅提升，提供市民兩份驚喜。

民政局表示，北市府今年延續防疫新生活，嗡嗡包發放仍以「線上登記抽籤、現場領取」方式發送，民眾於9月26日下午2時起至10月3日中午12時前，透過「台北通App」或從活動登記網頁（https://tp-service.gov.taipei/buzzbuzz）以「健保卡」、「自然人憑證」或「行動自然人憑證」擇一方式登記。