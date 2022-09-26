新北市府與輔大簽MOU 共同推動塭仔圳都更

新北市府地政局推動塭仔圳市地重劃工程，要將50年來幾乎沒有公共設施的塭仔圳，重新規畫成宜居城市，位於塭仔圳地區中心位置的輔仁大學，也將與地政局密切合作，雙方今日簽署合作意向書（MOU），更加堅定彼此的合作夥伴關係，攜手為地方共榮共贏而努力。

新北市地政局希望在工程期間，能整合在地居民、社團、專業團體等單位的意見，連結在地需求，作為重新建設的設計基礎。

地政局表示，與輔大的合作已經展開多時，雙方召開多次交流會議，對塭仔圳歷史記憶再現有深入討論，考量清朝乾隆時期大新莊（涵蓋塭仔圳地區）即為北台灣經貿中心，廣築灌溉水圳而盛產稻米，所以輔大景觀系特別針對未來鄰近輔大的公園提供景觀設計專業意見。

地政局指出，輔大建議在公園裡重現古水圳，或利用古水圳意象造景，再現當年大新莊平原的生命線，市府也將此意見納入工程設計考量，期望能找回新莊歷史榮耀，提升在地認同感。

地政局表示，未來輔大旁邊的三泰路改造工程，地政局也會與輔大共同討論，調整學校圍牆、植栽及人行道景觀設計，希望能合作打造充滿學術氣息、創新氛圍的輔仁大街，再進一步發展成為朝氣蓬勃的輔大大學城。

地政局指出，考量塭仔圳整體開發須連結在地區求，包括輔大周邊道路、排水系統、公園綠地等，均與重劃工程密不可分，目前市府計畫透過重劃工程設置地下排水設施，協助輔大改善長久以來的淹水問題，未來輔大、輔大醫院周邊的高壓電塔也會地下化，還給民眾與師生更安全的環境、更美觀的天際線，在雙方如此密切合作的基礎下，今日特別與輔大簽署MOU，期望雙方並肩齊心努力，為塭仔圳的發展注入更大能量。