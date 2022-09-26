新北資源循環教育基地將完工 可分類1.2萬噸家戶回收物

五股夏綠地的「新北市資源循環教育基地」將於今年底完工，屆時將成為新北市第一座具AI人工智慧的資源回收物細分選廠房，預估每年可分類1.2萬噸家戶資源回收物、可減少1560噸雜質，基地同時兼具環境教育功能，能讓市民近距離了解資收分選處理流程。

新北市長侯友宜今日上午前往五股視察興建工程與試運轉，期許資源循環教育基地能創造永續城市新型態，將新北永續循環推向新的里程碑。侯友宜說，五股夏綠地過去環境髒亂、違章鐵皮林立為人詬病，直到2019年市府團隊積極介入管理，並推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，用心輔導產業納管，以城市綠美學打造五股夏綠地、翻轉五股，未來更將串聯新泰塭仔圳重劃開發，促進新北市蛻變為零碳永續的國門之都。

侯友宜表示，今日視察的「新北市資源循環教育基地」是示範指標，會從傳統耗費人力的回收作業，轉變成科技智能化的回收模式，呼應五股垃圾山蛻變成夏綠地的精神，也是第一個提出興辦事業計畫的官方申請案，由市府以具體行動引領業者參與改變。該基地是新北第一座室內大型資源回收物專業細分選廠房，藉由專業廠房及自動化智能化設施，可提升心北資源循環處理設施量能，回收處理設施分類數量可達到56類，預估啟用後每年將可處理五股、三重、蘆洲一帶1.2萬噸的家戶資源回收物，能紓緩新北人口逐年增長及經濟蓬勃發展所帶來的垃圾問題。

環保局長程大維說明，過去傳統人工分選資收作業，需廣大佔地、密集勞力，且環境維護較為不易，而新北資源循環教育基地運用創新分選科技的廠房，以自動輸送帶搭配人工初步整理後，再以光分選機、磁選機快速分選資收物，更加入了全台第一座國產開發AI人工智慧回收系統加速分類作業。基地啟用後每年預估可處理1.2萬噸的資收物，若以傳統人工分選的資收場進行分選，約有2400噸雜質產生，而透過自動化分選，可使雜質降低至約840噸，每年可減少1560噸雜質產生，提升13%的資源再利用率，可減輕焚化爐處理量，相當於減少273噸碳排放量。

環保局說明，資源循環教育基地獲行政院環保署補助，在設計監造吳坤曜建築師、承攬廠商富民營造、大豐環保與環保局等工作團隊戮力執行下，即將於今年下半年完工，為新北市首座導入創新分選科技的專業資源循環分類廠房，廠房建築設計於低碳永續概念上，結合環保建材、水資源再利用、太陽能光電等作為，夜間則有呼應地景的照明設施，另外更設置了屋頂觀景平台，可以俯瞰五股夏綠地、遠眺大台北地區。