影／台鐵興建更高的隔音牆 汐止兩校師生快可鬆口氣了

台鐵汐止高架路段2公尺的隔音牆無法有效阻隔噪音，規畫鄰近高樓、學校路段改建4或6公尺高的倒「L」形隔音牆。交通部長王國材今早到汐止火車站主持動土典禮，期許完工後更有效阻隔列車通過的噪音，減低對高樓住戶和校園學生的干擾。

台鐵台北工務長王立德簡報工程內容，指為降低鐵路噪音產生，已設置彈性材料、吸音石碴、消除鋼軌接頭等維護作業。原來2公尺高的隔音牆，對高樓住戶阻隔效果有限，因此就汐止高架橋鄰近高樓高度，依軌道噪音源傳遞路徑模擬音源阻隔後，設計4或6公尺的隔音牆。

王立德說，隔音板材為雙面金屬吸音板，板內襯吸音棉，阻隔音源傳遞。牆頂設計倒L型，頂端板材向音源測傾斜，更有效減少軌道噪音傳遞到高樓。

台鐵局表示，這項工程分在4段施作，總經費約7023萬元，預計明年11月完工。直接受惠對象為初韻、合謙美境、站前畫隄、全民居易和東方山河社區，以及秀峰高中、汐止國中師生，噪音將會明顯降低。以秀峰高中圖書館區域為例，最高可降低6分貝。

王國材說，汐止鐵道高架化工程2006年起施工，2013年完成，雖然有利汐止發展，但也衍生噪音問題，困擾汐止國中、秀峰高中師生上課，沿線社區住戶生活也受影響。希望明年如期完工，並研究再優化，讓分貝數能降更多。

立委沈發惠和賴品妤、市議員張錦豪、秀峰高中校長蔡春來及多名地方人士出席隔音牆動土典禮。