蔣萬安：陳時中有兩個好朋友 周玉蔻和高端

日本10月11日開放外國觀光客自由行，不過國產高端疫苗未被列入認可疫苗，遊客需自掏腰包3千多元採檢PCR檢測才能赴日本。民進黨台北市長參選人陳時中稱各國有各國的考慮，不能強迫人家。國民黨北市長參選人蔣萬安表示，陳時中有兩個好朋友，一個是周玉蔻、一個是高端。

蔣萬安表示，陳時中有兩個好朋友，一個是周玉蔻、一個是高端；一個胡亂攻擊人，一個打了會「虧錢（台語）」，遊客到了日本還要多花3000多PCR檢測。台灣民眾非常喜歡到日本旅遊，特別年輕人，但如果打了高端，要多花3000多元，對年輕人來說是一個很重的負擔。

蔣萬安批評，所以可以看到陳時中對高端、對周玉蔻護航，「千錯萬錯都是別人的錯，他們永遠不會錯。」

而衛福部長薛瑞元則說，從來沒有看過一個國家的人，攻擊自己研發出來的生物科技產品，攻擊到這樣子的程度。蔣萬安表示，沒有人反對國內本土疫苗的研發，當時他最早提出紓困條例的版本，就有鼓勵國內疫苗研發的獎勵金等。

蔣萬安表示，因此國人無法接受的是整個相關的程序，有沒有符合國際的標準、有沒有照相關的階段、符合相關的要求，比如說是否符合世界衛生組織、發給EUA等，反觀國際間包括日本不承認，到底理由是什麼？應向民眾說清楚。