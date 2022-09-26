住盟拋住宅政策5訴求 黃珊珊承諾：8年後社宅達標5萬戶

年底選戰倒數60天，社會住宅推動聯盟今天拋出五大訴求五問北市長參選人，包括若當選是否繼續蓋社宅、租金可負擔等？以無黨參選北市長的黃珊珊今天也承諾，若她當選台北市長，未來八年將採以教育為導向都市計畫發展EOD、開發利得回饋、公私協力下，在台北市新增1萬4000戶社社，八年完成台北市社宅住宅五萬戶目標。

對於住盟提出的中央地方社宅不可以一市兩制，黃珊珊說，這個的確最重要的事，不能台北市住到A社宅，租金計算卻與Ｂ不一樣，這就會天下大亂，目前中央在台北市的社宅都還沒有蓋好，不過未來不僅會一市兩制，還會一國很多制，黃珊珊也表示，未來中央住都中心蓋的社宅，交給我們，我們會很樂意營運管理，也可以節省很多人力。

另外，黃珊珊也加碼提出未來宅政見，黃說，未來宅是一個比較新的構想，因爲有年輕人反映，在台北市住社宅，六年後就得拜拜，成為台北過客，但如果未來社宅可以保留一些比例，讓年輕人有一定比例取得地上權，可以得到這個資產，不過這會是18、20年後的事情。

社會住宅推動聯盟成員Ours秘書長彭揚凱、崔媽媽基金會執行長呂秉怡、台灣社會福利總盟秘書長孫一信等今天與黃珊珊召開社宅政策交流會，彭揚凱提到，台北市目前居住問題有三大挑戰，包括社宅能不能持續興建？不管任何政黨都應該繼續做；還有社宅營運問題，社宅需要營運五十年，好的營運讓居民住得進去；還有持續面，社會住宅需要長期投資，不是一任市長或一任總統蓋完，政策如何延續很重要。

住盟提出的五大訴求，包括若當選會不會繼續蓋社宅、都市開發「利」得應回饋社宅？民眾可負擔租金？社宅不可以一市兩制、社宅入住機制採輪候制等。黃珊珊說，她來自台北市政府，蓋社宅政策會繼續延續，台北市與中央已興建、正在興建、規畫的社宅約有3萬5000戶，離五萬戶目標還差1萬4000戶。