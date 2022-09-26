慰勞幼教人員辛勞 新北市府邀觀賞京劇「白蛇傳」

新北市府昨日為慰勞托育人員及幼教人員的辛勞，邀請民眾在三重小巨蛋演藝廳，觀賞由台北新劇團演出的京劇「白蛇傳」。新北市長侯友宜雖無法到場，但特別預錄了1分鐘的短片，感謝老師就像孩子的第二個父母，細心呵護每位寶貝，此舉也獲得教師好評。

新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會主任金克威表示，台北新劇團這齣京劇「白蛇傳」，是由名劇作家田漢所創作，傳唱華人世界近70年，由李寶春擔任藝術指導，其中飾演白素貞的是三重子弟孔玥慈，有「清水出芙蓉，天然去雕飾」的美譽，在戲中與飾演青兒的余季柔和飾演許仙的李隆顯，有非常精采的對手戲。

老師林小姐表示，「白蛇傳」的故事雖然家喻戶曉，第一次欣賞透過京劇表現。看到白娘子與許仙在西湖雨中相遇，白娘子頻送秋波，但許仙一開始有如呆頭鵝。在青兒的穿針引線下，兩人甜蜜浪漫的愛情讓人稱羨。最後法海拆散恩愛夫妻，水淹金山寺神妖大戰，白娘子被收缽壓在雷峰塔後，小青推倒雷峰塔，夫妻團員一幕，又讓人感動落淚。

社會局長張錦麗表示，托育人員及教保人員負責嬰幼兒的保育照顧，工作壓力非常大，希望透過京劇的優美語言和身段，讓老師紓解壓力，並提升生活美感與藝術涵養，也能將這份美感教育融入孩子們的教育當中。

教育局長張明文則指出，教師節代表國人對老師的敬重，也是尊師重道的具體呈現，藉此鼓勵老師更努力。負責承辦的社團法人新北市幼兒教保發展協會理事長江束表示，每位觀賞的老師都深受感動，也希望市府以後持續舉辦類似的戲劇藝術文化饗宴。