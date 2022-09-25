快訊

補教盯上APCS大餅 教授：補出來的學生不見得好教

中共二十大2296名代表選出 盧麗安當選

體操／世界挑戰賽 唐嘉鴻勇奪地板銀牌、蕭佑然鞍馬獲銅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遶境江子翠重劃區「留滿地垃圾、檳榔渣」 板橋青龍太子宮回應了

聯合報／ 記者劉懿萱張睿廷／新北即時報導
江子翠重劃區道路上滿是用過的鞭炮、煙火盒子，令民眾相當生氣。針對明年是否會再進重劃區內遶境，廟方也沒有正面回應。圖／民眾提供
江子翠重劃區道路上滿是用過的鞭炮、煙火盒子，令民眾相當生氣。針對明年是否會再進重劃區內遶境，廟方也沒有正面回應。圖／民眾提供

新北市板橋社團今晚熱烈討論，板橋青龍太子宮在江子翠重劃區舉行遶境活動，在華江一路施放煙火、鞭炮，震耳欲聾，甚至板橋多處都聽得到，留下滿地垃圾、檳榔渣、煙火盒，居民痛批是行宮廟神聖之名製造垃圾。青龍太子宮回應，他們已派人沿街清掃，但無法保證明年不會行此路線。民政局回應，已將違規資料通報給消防局、環保局開罰；警察局表示，今已開罰，施放煙火部分也會由消防局依法處置。

板橋網路社團今晚有許多居民在討論，江子翠重劃區出現宮廟遶境活動，而且廟方人員還在區內發射煙火，遠到連新埔、板橋435等處都聽得到聲音，住在當地的居民更是不堪其擾。

民眾陳先生表示，他在家就快被吵死，下樓一看，發現整個街道都是檳榔渣跟垃圾，痛批廟方又吵又鬧；另有民眾表示，今天算比較早結束，3年前還辦到11點才結束，小朋友都不用睡覺了。

民眾林先生指出，活動現場也有警察在場，不過只負責看有沒有打架滋事，對於垃圾跟噪音完全沒有處理，沿路都是鞭炮屑和一堆放完的煙火盒，真的相當髒亂，希望市府單位可以管管，不要再讓宮廟遶境至安靜地住宅區內。

青龍太子宮回應，這是廟方辦的遶境活動，每年都會舉辦，今年是第3年，每次的路線都不一樣，他們有派專人跟車清潔，會盡快打掃完畢。至於明年是否還會再至重劃區放鞭炮、煙火？廟方表示，每年走的路線都不會相同，目前無法確定明年是否會再進江子翠重劃區內。

民政局說，該活動為未立案神壇，場地是由板橋區公所借出，區公所有將輔導公文給他們，但廟方施放煙火並未通報給消防及環保局，公所已通報消防局、環保局開罰。

新北市海山分局表示，本日廟方遶境雖然有依規定申請臨時使用道路，但遶境過程仍告發違規，計有未戴安全帽2件、騎機車使用行動電話1件、無照駕駛4件、酒駕拒測1件、不服稽查取締1件、搭設棚架占用道路妨礙通行2件、遶境逾時1件、拖吊違規汽車15台。另施放爆竹煙火部分，現場由消防隊蒐證開罰。

海山分局呼籲，廟宇舉辦遶境活動，務必於活動申請時間內結束，並禁止燃放鞭炮或其他交通違規等行為，以維護民眾安寧。如有違反相關規定，警方、消防、環保單位均依權責確實舉發開罰，請民眾務必配合且不要心存僥倖。

太子青龍宮遶境至板橋華江一路時施放鞭炮、煙火，留下滿地垃圾及檳榔渣，引發居民不滿。圖／民眾提供
太子青龍宮遶境至板橋華江一路時施放鞭炮、煙火，留下滿地垃圾及檳榔渣，引發居民不滿。圖／民眾提供

遶境 噪音 重劃區

延伸閱讀

板橋警取締改裝噪音車 一夜攔查200輛、查獲13件違規

相關新聞

遶境江子翠重劃區「留滿地垃圾、檳榔渣」 板橋太子青龍宮回應了

新北市板橋社團今晚熱烈討論，板橋青龍太子宮在江子翠重劃區舉行遶境活動，在華江一路施放煙火、鞭炮，震耳欲聾，甚至板橋多處都...

影／新北市府官方臉書破百萬 侯友宜感謝祭大跳新北舞

新北市政府官方臉書「我的新北市」邁入11周年，今年粉絲數突破百萬。新北市府在板橋435藝文特區舉辦星光感謝祭慶祝，市長侯...

新北市送青年「免費保險」 總額超過61萬

新北青年局的行動宣導車首度走進八里城市沙雕展及淡水漁人碼頭，與市民朋友一同參與沙雕藝術浪漫煙火，向參與活動的民眾，深入推...

新北首屆地方創生微電影頒獎 平溪雙姝奪首獎最佳影片

第1屆「青春還鄉──2022新北地方創生微電影競賽」，今天在板橋府中15放映院舉辦頒獎典禮。艾軒影像工作室的作品「平溪雙...

身障生找廁所難 黃珊珊：北市無障礙廁所還要加強

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今出席亞太青年協會與台大政治系系學會「與市長有約」活動，現場學生談到民進黨台北市長參選人陳時中...

影／與陳乃瑜聯合競總 林佳龍盼新店推智慧與產創園區

民進黨新北市大新店區議員參選人陳乃瑜今與新北市長參選人林佳龍聯合競總成立。林佳龍表示，大新店需要陳乃瑜這關鍵第二席，並為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。