遶境江子翠重劃區「留滿地垃圾、檳榔渣」 板橋青龍太子宮回應了

新北市板橋社團今晚熱烈討論，板橋青龍太子宮在江子翠重劃區舉行遶境活動，在華江一路施放煙火、鞭炮，震耳欲聾，甚至板橋多處都聽得到，留下滿地垃圾、檳榔渣、煙火盒，居民痛批是行宮廟神聖之名製造垃圾。青龍太子宮回應，他們已派人沿街清掃，但無法保證明年不會行此路線。民政局回應，已將違規資料通報給消防局、環保局開罰；警察局表示，今已開罰，施放煙火部分也會由消防局依法處置。

板橋網路社團今晚有許多居民在討論，江子翠重劃區出現宮廟遶境活動，而且廟方人員還在區內發射煙火，遠到連新埔、板橋435等處都聽得到聲音，住在當地的居民更是不堪其擾。

民眾陳先生表示，他在家就快被吵死，下樓一看，發現整個街道都是檳榔渣跟垃圾，痛批廟方又吵又鬧；另有民眾表示，今天算比較早結束，3年前還辦到11點才結束，小朋友都不用睡覺了。

民眾林先生指出，活動現場也有警察在場，不過只負責看有沒有打架滋事，對於垃圾跟噪音完全沒有處理，沿路都是鞭炮屑和一堆放完的煙火盒，真的相當髒亂，希望市府單位可以管管，不要再讓宮廟遶境至安靜地住宅區內。

青龍太子宮回應，這是廟方辦的遶境活動，每年都會舉辦，今年是第3年，每次的路線都不一樣，他們有派專人跟車清潔，會盡快打掃完畢。至於明年是否還會再至重劃區放鞭炮、煙火？廟方表示，每年走的路線都不會相同，目前無法確定明年是否會再進江子翠重劃區內。

民政局說，該活動為未立案神壇，場地是由板橋區公所借出，區公所有將輔導公文給他們，但廟方施放煙火並未通報給消防及環保局，公所已通報消防局、環保局開罰。

新北市海山分局表示，本日廟方遶境雖然有依規定申請臨時使用道路，但遶境過程仍告發違規，計有未戴安全帽2件、騎機車使用行動電話1件、無照駕駛4件、酒駕拒測1件、不服稽查取締1件、搭設棚架占用道路妨礙通行2件、遶境逾時1件、拖吊違規汽車15台。另施放爆竹煙火部分，現場由消防隊蒐證開罰。