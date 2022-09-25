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影／新北市府官方臉書破百萬 侯友宜感謝祭大跳新北舞

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜在祈福繪馬牆寫下「我的新北市，新北百萬個願望都實現。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜在祈福繪馬牆寫下「我的新北市，新北百萬個願望都實現。記者劉懿萱／攝影

新北市政府官方臉書「我的新北市」邁入11周年，今年粉絲數突破百萬。新北市府在板橋435藝文特區舉辦星光感謝祭慶祝，市長侯友宜也到現場與主持人泡泡哥哥、表演團體「流浪盒子」及台下大小朋友跳「新北舞」，並在祈福繪馬牆寫下「我的新北市，新北百萬個願望都實現」，願所有市民朋友都能心願達成。

侯友宜表示，「我的新北市」粉專2011年成立，是全台縣市政府官方粉絲專頁中最資深、粉絲數最多的官方帳號，現在邁入第11週年且粉絲數突破百萬，是一個非常重要的里程碑。而粉絲團的初衷是「新北大小事，都在我的新北市」，用最親民的社群語言持續經營這個粉絲團，未來也會繼續為市民朋友們服務。

新聞局表示，「我的新北市」經過多年努力經營突破百萬粉絲數，舉辦星光感謝祭結合夏日童玩闖關趣味遊戲、異國美食餐車及戶外星光電影院，回饋粉絲朋友多年來的陪伴與支持。另外，會場特別設置繪馬牆，讓參與活動的市民朋友可以寫下願望或祝福，祝福所有市民朋友的願望皆能實現。

侯友宜

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