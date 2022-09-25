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台中南區永興等三里活動中心 年底發包最快明年完工
台中市南區區公所今舉行永興、工學、永和三里活動中心工程地方說明會，市府投入經費4000萬元，將興建地上4層建築物，預計今年底前完成發包，最快明年底前完工。
民政局長吳世瑋說，南區永興、工學、永和等三里居民長年無活動中心，市府積極籌編預算，各方協助及支持下，找到「機185用地」。
吳世瑋説，今年完成國有土地無償撥用，降低市庫負擔，同時促進地方建設。他感謝立委江啟臣及在地議員促成，完成里民心願。
南區區長陳佩玉指出，三里活動中心用地一直是閒置國有地，921地震後，地方善心人士籌資搭設鐵皮屋，暫由南區永興里守望相助隊使用。今年4月順利無償取得基地，地上物近日拆除，預計今年底前完成工程發包，若順利約一年就能興建完成。
南區區公所說明，三里活動中心各樓層預計規劃活動大廳、茶水間、掃具間、男女廁所及無障礙廁所，提供三里辦公處及社區發展協會開設各項課程，並可作為關懷據點、讀經班、才藝班、投開票所等。
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