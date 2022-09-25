新北市送青年「免費保險」 總額超過61萬

新北青年局的行動宣導車首度走進八里城市沙雕展及淡水漁人碼頭，與市民朋友一同參與沙雕藝術浪漫煙火，向參與活動的民眾，深入推廣新北「青年，好險有你」計畫，只要設籍新北的15至25歲青年都能「免費」申請保險，內容包括30萬傷害險、30萬職災險、1萬元傷害醫療險。

新北市青年局推出「青年，好險有你」申辦計畫，即日起開放設籍新北市的15至25歲青年申辦，已接到多通諮詢電話，為持續推廣投保計畫，青年局派出全新行動宣導車，本週末9月24日開進八里沙雕藝術節，9月25日開進淡水漁人碼頭，與現場參與活動的民眾宣導，宣導車在現場持續播放影片，吸引許多民眾圍觀，並大讚計劃設想周到，希望長期推動。

新北市政府青年局長錢念群表示，新北青年局針對全新北市15至25歲初尋職青年推出「青年，好險有你」計畫，替青年求職空窗期提高保障，這次特別推出行動宣導車到人潮聚集處，要讓更多民眾知道青年局各項計畫業務，後續更接軌市府青年職涯輔導及創業補助等計劃，讓打拚的青年安心築夢，成為新北青年的強力後盾。

青年局為照顧新北市求職新鮮人，凡符合資格的對象即可免費享有「一生一次」1年30萬保額的傷害險、30萬的職災保險及實支實付1萬元的傷害醫療險，只要你是設籍新北市，滿15（足）歲至25歲的青年，且是今年應屆畢（肄）業生或是應屆義務役退伍青年（持有111年退伍令），均有資格申請本次的計畫。

為便利青年申請本計畫，申辦表格可於新北市政府青年局官網(www.youth.ntpc.gov.tw)下載或於新北市29區就業服務據點填報申請文件，由本人填寫並親簽後，檢附畢業證書及身分證影本郵寄至新北市政府青年局（220697新北市板橋區中山路1段166號3樓），或親送至新北市29個就業服務據點送件，即可受理。

在今年10月31日前投保且完成核保者，還有機會抽SWITCH、AirPods、500元超商禮卷等超過200個好禮，讓新北求職青年更有保障的去逐夢。詳細活動訊息請洽新北市政府青年局網站(www.youth.ntpc.gov.tw)或洽(02)2957-8510查詢。