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新北首屆地方創生微電影頒獎 平溪雙姝奪首獎最佳影片

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
第1屆「青春還鄉──2022新北地方創生微電影競賽」，今天在板橋府中15放映院舉辦頒獎典禮。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
第1屆「青春還鄉──2022新北地方創生微電影競賽」，今天在板橋府中15放映院舉辦頒獎典禮。圖／台灣藝術創生文化基金會提供

第1屆「青春還鄉──2022新北地方創生微電影競賽」，今天在板橋府中15放映院舉辦頒獎典禮。艾軒影像工作室的作品「平溪雙姝」，獲得首獎「最佳影片」，獨得獎金10萬元。

新北市青年局與台灣藝術創生文化基金會，以「地方創生」為主題舉辦電影競賽，共有70組團隊參加。比賽原本頒發5個獎項，評審團決議再增加1個「優選」獎及1個「藝術表現特別獎」，希望讓更多優秀的新北創生作品被看見。

台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍表示，但看到14部決選作品，驚艷故事細節如此生動和令人感動，相信辛苦促成競賽是對的決定。明年將繼續舉辦競賽，發揮最大的影響力，希望默默做事的地方創生工作者，能被全台灣的人看見。

首獎最佳影片「平溪雙姝」導演何婷婷是國中老師，課睱時喜愛拍片，也指導許多學生拍攝。影片平實紀錄主人翁的日常工作，又表達出動人情感和現實困境，獲得評審團一致讚賞。

「平溪雙姝」描述平溪區闕莉恩、闕莉庭姊妹的故事，闕莉恩不捨年邁阿公阿嬤，為了帶他們好好看病，犧牲外面工作機會，毅然返鄉務農。一個小女生學習開小山貓開墾山藥田，半夜巡竹筍林，防山豬把筍子吃光光，屢挫屢勇，讓人不捨又佩服她的勇氣。

二獎評審團獎由施岑諺拍攝的「新莊騷」獲獎，他從平凡無趣的日常點滴，挖掘在地的亮點特色，重新發現新莊的美好。

評審團特別提及獎「街角巷弄」是宏音影視廖士和的作品，他從學童課後陪伴開始，讓偏鄉學童在「教育第一哩路」得到整個社區的認同與協助，刻畫平實但不失深刻。

藝術表現特別獎「尋尋」作者是行人設計團隊拍，受蕭學苑復育貢寮雞母嶺水梯田的事蹟感動，以女舞者在水梯田舞蹈及內心對白的藝術形式呈現。優選獎3部影片為「坪水鄉逢」、「原來我可以」和「Adventure or Nothing」。

新北市副市長謝政達說，新北市非常重視青年創生，肯定每位為地方付出的年輕人，市府會全力協助青年在創生路上更加茁壯，持續推動競賽，發掘更多美好的作品。

青年局長錢念群表示，這次參賽選材非常多元，取材自平溪、貢寮、金山、三芝、坪林等許多地方，包山包海，關注的創生面向非常豐富，也有許多大專院校學生與青年朋友的投入參與。

青年局說，新北動人創生故事10月27、28日及11月3、4日，將於府中15放映院以小影展形式放映，同時在中華電信及影音平台同步播映，歡迎大家欣賞。詳情可上官網（https://regional-revitalization-film.tw/）查詢。

第1屆「青春還鄉──2022新北地方創生微電影競賽」，今天在板橋府中15放映院舉辦頒獎典禮。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
第1屆「青春還鄉──2022新北地方創生微電影競賽」，今天在板橋府中15放映院舉辦頒獎典禮。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
第1屆「青春還鄉──2022新北地方創生微電影競賽」，今天在板橋府中15放映院舉辦頒獎典禮。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
第1屆「青春還鄉──2022新北地方創生微電影競賽」，今天在板橋府中15放映院舉辦頒獎典禮。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
第1屆「青春還鄉──2022新北地方創生微電影競賽」，今天在板橋府中15放映院舉辦頒獎典禮。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
第1屆「青春還鄉──2022新北地方創生微電影競賽」，今天在板橋府中15放映院舉辦頒獎典禮。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
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第1屆「青春還鄉──2022新北地方創生微電影競賽」，今天在板橋府中15放映院舉辦頒獎典禮。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
第1屆「青春還鄉──2022新北地方創生微電影競賽」，今天在板橋府中15放映院舉辦頒獎典禮。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
第1屆「青春還鄉──2022新北地方創生微電影競賽」，今天在板橋府中15放映院舉辦頒獎典禮。圖／台灣藝術創生文化基金會提供

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