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身障生找廁所難 黃珊珊：北市無障礙廁所還要加強

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
無黨籍台北市長參選人黃珊珊（中）今天至台大出席「與市長有約」座談會。記者余承翰／攝影
無黨籍台北市長參選人黃珊珊（中）今天至台大出席「與市長有約」座談會。記者余承翰／攝影

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今出席亞太青年協會與台大政治系系學會「與市長有約」活動，現場學生談到民進黨台北市長參選人陳時中喊出公共廁所裝設免治馬桶，但障礙者連找廁所都很麻煩，黃說，目前台北市可以看到便利商店都被要求無障礙坡道，但可能在無障礙廁所還要做加強。

黃珊珊表示，針對心理健康議題，雖然北市排序為六都最低，但校園發生比例高，因此醫院應與校園合作，可在第一時間介入，並朝建立完善通報機制的方向努力。此外，除了自殺，尚有家暴等議題，因此需要精準打擊，尤其社工人力為重要議題。除了地方，中央也很重要，社會安全網的議題非單一族群或是經費的問題，除了提出政策，還是需要中央之資源挹注。

黃珊珊表示，另外針對人口老化與長照問題，北市府提出失智友善社區方案，即以共照中心機制，並建立日照設置，解決照顧者的壓力，實現扶持性的照顧；最後，面對失能者則提供相應的機構安置照護。在重陽敬老金發放部分，黃候選人強調依法行政，找到合適的財源為重點，而非舉債來進行發放。

現場學生提問，陳時中喊出公共廁所裝設免治馬桶，但在大家討論如廁體驗更舒服時，障礙者連找廁所都很麻煩，因此希望社會提供基礎設施完善，民眾才能社會參與，如果連廁所、走道都無法解決，無論老人或障礙者要怎麼有更多的社會參與？

黃珊珊表示，過去有議員提出類似的建議，要求在菜市場裡面設免至馬桶，但是跟市場溝通後，市場的人都反對。黃說，台北市對於障礙者應打造共融城市，共融城市就是讓各種狀況的人都能找到平衡，目前台北市無障礙設施委員會很嚴格，可以看到便利商店都被要求無障礙坡道，但可能在無障礙廁所還要做加強。

免治馬桶 黃珊珊 2022大選 台北市長

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