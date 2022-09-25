影／與陳乃瑜聯合競總 林佳龍盼新店推智慧與產創園區

民進黨新北市大新店區議員參選人陳乃瑜今與新北市長參選人林佳龍聯合競總成立。林佳龍表示，大新店需要陳乃瑜這關鍵第二席，並為民發揮教育文化專長，而自己當選後也將利用大片都更地打造智慧與產創園區；陳乃瑜也說，大新店區有很好資源，不該停滯，希望新北要跟上智慧城市腳步。

陳乃瑜競總今成立造勢，即便風雨中也吸引不少長者及青年參與，作為選區參選人內唯一母親，競總也發揮創意開闢一塊親子遊戲區，直接把溜滑梯搬進競選總部，吸引不少家庭同樂，讓林佳龍直呼好特別、好用心。

林佳龍表示，民進黨在新店五席議員中需要關鍵第二席，陳乃瑜過去從事媒體工作，不僅歷史觀和國際觀是她的專長，更重要是她以年輕母親角度關心市政，專注教育文化及對下一代，作為溫柔、有活力、有創意的新女性，將為大新店地區注入新活力，為民進黨開拓新的社會力。

林佳龍指出，自己當選後會在新店地區，利用過去政府所留下超過700至800公頃以上都更土地，推動智慧城市與產創園區，打造智慧車產業、IC晶片半導體、智慧醫療、AI實驗場域等，為新店帶來投資與工作機會，並成為六星產業計畫中最亮的一顆星。

陳乃瑜也說，大新店區有很好的資源，不該繼續停滯，未來她監督市政，守護下一代，並要讓大新店區成為自己的主角，呼籲大家一起展現改變的勇氣，因為現在六都中僅有新北還沒跟上智慧城市的腳步。

現場也有立委沈發惠、賴品妤、新北市黨部主委何博文、新北市議員參選人卓冠廷、山田摩衣也到場力挺。林佳龍除親自授予陳乃瑜戰旗，共呼「陳乃瑜凍蒜」，盼旗開得勝，並頒發競選總部幹部聘書，熱現場氣氛相當熱烈，要力拚年底市長當選、議會過半。