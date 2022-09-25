影／「今天妳要嫁給我」 新北聯合婚禮超甜蜜

2022新北聯合婚禮昨日下午在淡水漁人碼頭浪漫登場，今年以「華麗婚紗」為主題，百對新人在青年舞團表演中，緩緩步入會場，由市長侯友宜、副市長劉和然擔任證婚人及主婚人，當「今天妳要嫁給我」音樂響起，新人相擁而舞，把婚禮帶入甜蜜高潮，並浪漫交換愛的信物，許下一生的承諾。

侯友宜表示，升格以來聯合婚禮已邁入第13場，累計已有1211對佳偶參加，去年受新冠肺炎疫情影響，停辦聯合婚禮活動，今天看到新人們穿上華麗的婚紗，幸福洋溢，恭喜大家都找到心目中的另一半。

今年參加聯合婚禮的 100 對新人，已有8對懷有愛的結晶，侯友宜特別加碼給準爸媽及新生兒抽出好孕彌月禮盒，獻上滿滿祝福。其中52號的新人張博涵、魏盈甄從幼稚園就相識，大學開始相戀，一牽手就是13個年頭，還即將迎接國慶寶寶，雙喜臨門相當開心。

新北市民政局表示，4號新人郭仁澤、許瑜玲及57號新人陳重光、吳尚曄代表受頒結婚證書，特別的是郭仁澤是新店區小城里的里長，因參加市府里環境認證研習，遇見當時業務承辦人許瑜玲，在業務交流過程中發現彼此有許多共同之處，更用一道家常紅燒肉讓許瑜玲點頭願嫁，為愛斜槓當「里長姆」。

郭仁澤說，聯合婚禮與個人婚禮風格迴異，大家一起結婚感覺很特別，現場充滿著幸福的氛圍，而且相當熱鬧，還有機會抽好禮，所以才會選擇參加新北市府舉辦的聯合婚禮。

民政局提到，在漁人碼頭觸動心弦愛上彼此的76號新人，新郎林政光為向樂高積木師的黃莉琳求婚，努力用樂高拼出愛的密碼5201314，不只拼到手紅腫，還為了找到新娘最愛的粉紅鮮花，跑了多家花店，加上超浮誇大鑽石，感動了黃莉琳，今日再回到漁人碼頭完成婚禮，兩人都覺得格外有意義。

民政局說，56號新人陳德懿、彭莞婷則於大學國樂社譜下戀曲，兩人以揚琴與笛音互表情意，喜歡藝文的他們不常看電影，卻看了許多場音樂劇，獅子王、阿凡達、二刷的鐘樓怪人，還有經典到不行的愛爾蘭踢踏舞，更一起瘋狂準備國考，輪流唸研究所、上公職，不斷從汐止、三重、新莊到搬遷板橋，15年來一起體會好幾段有趣遊牧生活，期盼在彼此陪伴下，攜手再去冒險更多的領域。

民政局指出，相伴至今已超過三分之一人生的95號新人楊育嘉、鄭曉筠，是同在身心障礙領域服務的社工員及教保員，注重儀式感的楊育嘉，在相識的第100天，號召朋友們一人一字簡訊，串起對曉筠的告白；第2000天，點燃成排蠟燭，排出大大愛心及數字2000的字樣，令曉筠感動不已。兩人也因工作性質相似，彼此理解與熟悉，更能互相支持，總能帶著充飽電的正能量再接再厲。

民政局長柯慶忠說，此次活動共送出10項結婚好禮，包括「新北傳奇祝孕金鏟子」、5星級飯店住宿券、小家電3選1、米香大餅、玉荷包蜜、大小合照精美相片組、婚禮主題客製隨身碟、客製結婚證書及對杯組等，今年為祝福新人成家，更加碼送出610公升四門變頻冰箱、65型顯示器、481公升三門變頻冰箱、13公斤變頻洗衣機、4人份電子鍋、25L燒烤微波爐及金牌等50個獎項，希望藉此祝福新人們。