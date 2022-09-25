快訊

聯準會「鷹」氣逼人 美國經濟能軟著陸？央行關鍵報告曝光

一張圖看天氣！ 未來一周雨勢熱點曝光 「這三天」最晴朗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「今天妳要嫁給我」 新北聯合婚禮超甜蜜

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
百對新人以「華麗婚紗」為主題，在市長侯友宜見證下完婚，現場洋溢著滿滿的幸福氛圍。記者張睿廷／攝影
百對新人以「華麗婚紗」為主題，在市長侯友宜見證下完婚，現場洋溢著滿滿的幸福氛圍。記者張睿廷／攝影

2022新北聯合婚禮昨日下午在淡水漁人碼頭浪漫登場，今年以「華麗婚紗」為主題，百對新人在青年舞團表演中，緩緩步入會場，由市長侯友宜、副市長劉和然擔任證婚人及主婚人，當「今天妳要嫁給我」音樂響起，新人相擁而舞，把婚禮帶入甜蜜高潮，並浪漫交換愛的信物，許下一生的承諾。

侯友宜表示，升格以來聯合婚禮已邁入第13場，累計已有1211對佳偶參加，去年受新冠肺炎疫情影響，停辦聯合婚禮活動，今天看到新人們穿上華麗的婚紗，幸福洋溢，恭喜大家都找到心目中的另一半。

今年參加聯合婚禮的 100 對新人，已有8對懷有愛的結晶，侯友宜特別加碼給準爸媽及新生兒抽出好孕彌月禮盒，獻上滿滿祝福。其中52號的新人張博涵、魏盈甄從幼稚園就相識，大學開始相戀，一牽手就是13個年頭，還即將迎接國慶寶寶，雙喜臨門相當開心。

新北市民政局表示，4號新人郭仁澤、許瑜玲及57號新人陳重光、吳尚曄代表受頒結婚證書，特別的是郭仁澤是新店區小城里的里長，因參加市府里環境認證研習，遇見當時業務承辦人許瑜玲，在業務交流過程中發現彼此有許多共同之處，更用一道家常紅燒肉讓許瑜玲點頭願嫁，為愛斜槓當「里長姆」。

郭仁澤說，聯合婚禮與個人婚禮風格迴異，大家一起結婚感覺很特別，現場充滿著幸福的氛圍，而且相當熱鬧，還有機會抽好禮，所以才會選擇參加新北市府舉辦的聯合婚禮。

民政局提到，在漁人碼頭觸動心弦愛上彼此的76號新人，新郎林政光為向樂高積木師的黃莉琳求婚，努力用樂高拼出愛的密碼5201314，不只拼到手紅腫，還為了找到新娘最愛的粉紅鮮花，跑了多家花店，加上超浮誇大鑽石，感動了黃莉琳，今日再回到漁人碼頭完成婚禮，兩人都覺得格外有意義。

民政局說，56號新人陳德懿、彭莞婷則於大學國樂社譜下戀曲，兩人以揚琴與笛音互表情意，喜歡藝文的他們不常看電影，卻看了許多場音樂劇，獅子王、阿凡達、二刷的鐘樓怪人，還有經典到不行的愛爾蘭踢踏舞，更一起瘋狂準備國考，輪流唸研究所、上公職，不斷從汐止、三重、新莊到搬遷板橋，15年來一起體會好幾段有趣遊牧生活，期盼在彼此陪伴下，攜手再去冒險更多的領域。

民政局指出，相伴至今已超過三分之一人生的95號新人楊育嘉、鄭曉筠，是同在身心障礙領域服務的社工員及教保員，注重儀式感的楊育嘉，在相識的第100天，號召朋友們一人一字簡訊，串起對曉筠的告白；第2000天，點燃成排蠟燭，排出大大愛心及數字2000的字樣，令曉筠感動不已。兩人也因工作性質相似，彼此理解與熟悉，更能互相支持，總能帶著充飽電的正能量再接再厲。

民政局長柯慶忠說，此次活動共送出10項結婚好禮，包括「新北傳奇祝孕金鏟子」、5星級飯店住宿券、小家電3選1、米香大餅、玉荷包蜜、大小合照精美相片組、婚禮主題客製隨身碟、客製結婚證書及對杯組等，今年為祝福新人成家，更加碼送出610公升四門變頻冰箱、65型顯示器、481公升三門變頻冰箱、13公斤變頻洗衣機、4人份電子鍋、25L燒烤微波爐及金牌等50個獎項，希望藉此祝福新人們。

新人 婚禮 侯友宜

延伸閱讀

新北選戰「正式開打」 侯友宜造勢活動2000人簇擁

相關新聞

身障生找廁所難 黃珊珊：北市無障礙廁所還要加強

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今出席亞太青年協會與台大政治系系學會「與市長有約」活動，現場學生談到民進黨台北市長參選人陳時中...

影／與陳乃瑜聯合競總 林佳龍盼新店推智慧與產創園區

民進黨新北市大新店區議員參選人陳乃瑜今與新北市長參選人林佳龍聯合競總成立。林佳龍表示，大新店需要陳乃瑜這關鍵第二席，並為...

影／「今天妳要嫁給我」 新北聯合婚禮超甜蜜

2022新北聯合婚禮昨日下午在淡水漁人碼頭浪漫登場，今年以「華麗婚紗」為主題，百對新人在青年舞團表演中，緩緩步入會場，由...

土城青山公園擴建三期9月底啟用 休憩設施滿足全齡層

共融式公園是現在不少家庭最喜歡同遊的城市綠洲，新北市土城青山公園第三期持續建設，並將於9月30日開放啟用。新北工務局表示...

新北逾11萬新住民 國際多元文化派對今開趴

新北市國際多元文化派對今在新莊運動公園開趴，除有閩客原族群外，還有葡萄牙、墨西哥、緬甸等12國及橫跨五大洲跨國文化主題。...

淡水樹興社區復育25公頃茶園 打造自有品牌推食農體驗

秋季是茶籽油盛產季節，淡水樹興社區透過新北市再生計畫復育茶園，復耕面積約25公頃，不僅推出自有品牌，還開發茶籽油、茶籽皂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。