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土城青山公園擴建三期9月底啟用 休憩設施滿足全齡層

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
即將於9月30日開放啓用的土城青山公園第3期園區，針對青壯年與年長者配置多功能體健設施，以目前流行的街頭健身運動作為設計發想，運用黃色彎管不同高度的設計，讓年長民眾可以訓練身體各部位關節、肌群及伸展拉筋等運動設施為主。圖／新北市府工務局提供
即將於9月30日開放啓用的土城青山公園第3期園區，針對青壯年與年長者配置多功能體健設施，以目前流行的街頭健身運動作為設計發想，運用黃色彎管不同高度的設計，讓年長民眾可以訓練身體各部位關節、肌群及伸展拉筋等運動設施為主。圖／新北市府工務局提供

共融式公園是現在不少家庭最喜歡同遊的城市綠洲，新北市土城青山公園第三期持續建設，並將於9月30日開放啟用。新北工務局表示，第三期有別於緊鄰的公園一、二期兒童主題的遊戲場域，打造成健康樂活休憩環境，讓青山公園滿足全齡層民眾需求。

新北市政府工務局說，青山公園隱身於土城明德路巷弄裡，位於明德路一段221巷底，延續市府推動公園全齡、特色及共融遊戲場的原則，由新工處於今年4月開闢，將無尾巷的閒置土地打造成具有特色和共融的體健空間。

公園並保留現場原有的樹木綠地，搭配新種植的喬木及落羽松，在季節變換的時候為公園提供不同的景緻；公園雖然分期開闢，但是園區步道串聯縫合一、二期園區，使整座公園顯得格外一致，讓民眾不但能在公園內活動筋骨，也是休閒散步、放鬆心情的好所在。

新工處說，青山公園總工程經費約561萬元，開闢面積約946平方公尺，總計一、二期面積將近1萬平方公尺，但一、二期園區以兒童遊戲設施為主題，三期園區針對青壯年與年長者配置多功能體健設施，以目前流行的街頭健身運動作為設計發想，運用黃色彎管不同高度的設計，讓民眾可以訓練身體各部位關節、肌群及伸展拉筋，除了能加強對身體的控制力之外，還可以增強靈活度和平衡感，滿足民眾日常活動需求。

即將於9月30日開放啓用的土城青山公園第3期園區。圖／新北市府工務局提供
即將於9月30日開放啓用的土城青山公園第3期園區。圖／新北市府工務局提供

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