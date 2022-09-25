土城青山公園擴建三期9月底啟用 休憩設施滿足全齡層

共融式公園是現在不少家庭最喜歡同遊的城市綠洲，新北市土城青山公園第三期持續建設，並將於9月30日開放啟用。新北工務局表示，第三期有別於緊鄰的公園一、二期兒童主題的遊戲場域，打造成健康樂活休憩環境，讓青山公園滿足全齡層民眾需求。

新北市政府工務局說，青山公園隱身於土城明德路巷弄裡，位於明德路一段221巷底，延續市府推動公園全齡、特色及共融遊戲場的原則，由新工處於今年4月開闢，將無尾巷的閒置土地打造成具有特色和共融的體健空間。

公園並保留現場原有的樹木綠地，搭配新種植的喬木及落羽松，在季節變換的時候為公園提供不同的景緻；公園雖然分期開闢，但是園區步道串聯縫合一、二期園區，使整座公園顯得格外一致，讓民眾不但能在公園內活動筋骨，也是休閒散步、放鬆心情的好所在。