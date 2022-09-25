新北逾11萬新住民 國際多元文化派對今開趴

新北市國際多元文化派對今在新莊運動公園開趴，除有閩客原族群外，還有葡萄牙、墨西哥、緬甸等12國及橫跨五大洲跨國文化主題。新北副市長劉和然今出席表示，新北自2021年起舉辦多元文化節，盼2030年達樂活、樂業、樂學的新住民十年願景。

劉和然表示，新北市的新住民逾11萬人，2021年以樂學、樂業、樂活三條龍建構2030年新住民十年願景，並長期扎根教育推動多元文化，如本土語開班數及人數逐年增加、提供從國小到高中12年不間斷新住民語文課程，共7語、1300班。新北更自2021年起舉辦多元文化節，讓親師生浸潤在國際多元的校園氛圍中。

今年國際多元文化派對有五大主題玩樂園、八組國際多元風創意遊園、九組舞台區表演、四攤美食區免費供應，吸引了許多大朋友、小朋友到新莊運動公園參加。除閩客原族群外，還有葡萄牙、墨西哥、緬甸等12國及橫跨五大洲跨國文化主題，共計39攤。

派對由8校國際多元創意風遊園活動揭開序幕，樟樹國際實中以達悟族為設計走秀出場，樹人家商以美式大娛樂家歌舞劇之姿，手持托盤風光入場；臉上彩繪非洲圖騰的思賢國小學生，身穿非洲服裝以馬達加斯加暴走企鵝舞遊園，其他遊園學校隊伍也以呼口號和歌舞陸續進場，充分展現校園多元文化族群的熱情風貌。

活動總召學校光華國小校長洪中明說，五大主題涵蓋童玩、手作、運動、語言及新住民學習中心區。其中，學生邀請民眾手作體驗瑞典達拉木馬木製項鍊、以檳榔葉進行小競賽或體驗客家舞獅原住民、竹筒蹺之童玩體驗，還可挑戰各國及族群的語言。

除五大主題玩樂園外，民眾還可欣賞舞台區閩客原新等國際多元文化特色的表演，並重現今年東南亞語文競賽獲獎者的精采演出，現場還有異國美食區，包括日式銅鑼燒、泰國海苔捲、泰國羅旺子汁等，擔任小關主的學生就像地球村的小村長分享各種異國多元文化。