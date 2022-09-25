淡水樹興社區復育25公頃茶園 打造自有品牌推食農體驗

秋季是茶籽油盛產季節，淡水樹興社區透過新北市再生計畫復育茶園，復耕面積約25公頃，不僅推出自有品牌，還開發茶籽油、茶籽皂。此外，社區即日起至11月13日每周日舉辦食農體驗，透過採摘茶籽、製作茶凍、茶皂等體驗，了解樹興製茶歷史與技術。

樹興社區鄰近淡水輕軌鄧公站，農特產品的茶籽油是樹興社區最大特色，農業局長李玟表示，新北市農業局透過農村再生計畫協助社區復育茶園，帶動復耕面積約25公頃，打造茶籽產業加值鏈，且以農村再生社區為基地推展食農教育，讓民眾都能共同參與在地食農小旅行。

樹興社區青農許元耀表示，為推廣樹興社區蒔茶茶籽油產業，即日起至11月13日每周日舉辦「漫遊樹興農特產食農體驗」，活動包含茶園與社區導覽、採摘茶籽，以及茶籽油的製程，活動後還能品嚐到利用茶籽油及在地食材烹製的風味餐。另外，活動也安排茶凍、茶皂、鹽滷豆腐等的DIY體驗，做完直接帶回家，既有趣又好玩。