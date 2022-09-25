快訊

黃珊珊的優勢也是劣勢？ 最可能被棄也最可能被保

國防部政戰局長訪夏威夷卻不訪美智庫 納稅錢就這樣浪費

影／動作很熟練？ 台南仁德道路施工驚見國小童開小山貓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水樹興社區復育25公頃茶園 打造自有品牌推食農體驗

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市農業局說，農特產食農體驗只要430元即可採摘茶籽體驗、品嘗茶籽油風味餐、茶籽油製程參觀及手作茶油、茶籽皂等DIY體驗。圖／新北農業局提供
新北市農業局說，農特產食農體驗只要430元即可採摘茶籽體驗、品嘗茶籽油風味餐、茶籽油製程參觀及手作茶油、茶籽皂等DIY體驗。圖／新北農業局提供

秋季是茶籽油盛產季節，淡水樹興社區透過新北市再生計畫復育茶園，復耕面積約25公頃，不僅推出自有品牌，還開發茶籽油、茶籽皂。此外，社區即日起至11月13日每周日舉辦食農體驗，透過採摘茶籽、製作茶凍、茶皂等體驗，了解樹興製茶歷史與技術。

樹興社區鄰近淡水輕軌鄧公站，農特產品的茶籽油是樹興社區最大特色，農業局長李玟表示，新北市農業局透過農村再生計畫協助社區復育茶園，帶動復耕面積約25公頃，打造茶籽產業加值鏈，且以農村再生社區為基地推展食農教育，讓民眾都能共同參與在地食農小旅行。

樹興社區青農許元耀表示，為推廣樹興社區蒔茶茶籽油產業，即日起至11月13日每周日舉辦「漫遊樹興農特產食農體驗」，活動包含茶園與社區導覽、採摘茶籽，以及茶籽油的製程，活動後還能品嚐到利用茶籽油及在地食材烹製的風味餐。另外，活動也安排茶凍、茶皂、鹽滷豆腐等的DIY體驗，做完直接帶回家，既有趣又好玩。

新北市農業局說，農特產食農體驗只要430元即可採摘茶籽體驗、品嘗茶籽油風味餐、茶籽油製程參觀及手作茶油、茶籽皂等DIY體驗，每場次最多40人，最低20人成團，即日起至11月13日每周日皆有活動，可報名體驗一日農夫行程。

新北市農業局說，農特產食農體驗只要430元即可採摘茶籽體驗、品嘗茶籽油風味餐、茶籽油製程參觀及手作茶油、茶籽皂等DIY體驗。圖／新北農業局提供
新北市農業局說，農特產食農體驗只要430元即可採摘茶籽體驗、品嘗茶籽油風味餐、茶籽油製程參觀及手作茶油、茶籽皂等DIY體驗。圖／新北農業局提供
淡水樹興社區透過新北市再生計畫復育茶園，復耕面積約25公頃，不僅推出自有品牌，還開發茶籽油、茶籽皂。圖／新北農業局提供
淡水樹興社區透過新北市再生計畫復育茶園，復耕面積約25公頃，不僅推出自有品牌，還開發茶籽油、茶籽皂。圖／新北農業局提供

食農教育

延伸閱讀

影／預防失智另類走秀 91歲嬤首度披白婚紗圓夢

莫德納次世代雙價疫苗抵桃市 15社區站明後天接種

馬路成遊戲場 瘋北大兒童上街趣今登場

南市成功國中辦光影巴洛克主題展 深耕人文關懷

相關新聞

淡水樹興社區復育25公頃茶園 打造自有品牌推食農體驗

秋季是茶籽油盛產季節，淡水樹興社區透過新北市再生計畫復育茶園，復耕面積約25公頃，不僅推出自有品牌，還開發茶籽油、茶籽皂...

明華園「周公鬥法桃花女」永和登場 8旬婦帶孫女看戲憶童年

「2022新北市永和區傳統戲曲」昨晚在新北永和國父紀念館精彩登場，現場有明華園歌仔戲團當家小生陳子強、當家花旦晨翎、模範...

新北認養小棧 里長怨飼料自費

新北市動保處為提高流浪犬貓認養率，在許多餐廳、診所或各地里辦公室設置認養小棧，目前共有85棧、認養超過5300隻。不過有...

老舊號誌桿藏隱憂 北市民代促體檢

台北市共有2709座號誌燈桿，設置時間15年到19年有228座，20至21年有44座，超過30年多達68座，颱風來襲時曾...

議員助理無加班費 北市議會譴責立委

立法院助理有職災準備金、加班費等法定福利，但地方縣市議會助理沒有，內政委員會今年4月排審「民代支給條例」，但傳出召委鄭天...

落石告警系統 台鐵平溪線年底完成

因梅花颱風外圍環流帶來的雨勢，台鐵平溪支線列車13日曾一天兩度有列車撞擊落石，所幸並無旅客受傷，台鐵局強化平溪線維護及預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。