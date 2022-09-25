明華園「周公鬥法桃花女」永和登場 8旬婦帶孫女看戲憶童年

「2022新北市永和區傳統戲曲」昨晚在新北永和國父紀念館精彩登場，現場有明華園歌仔戲團當家小生陳子強、當家花旦晨翎、模範老旦潘儷云、知名武生陳子豪及閃亮小生陳昕宇等領銜主演「周公鬥法桃花女」，吸引不少家庭參與，共度周末傳統戲曲之夜。

永和區公所說明，「周公鬥法桃花女」劇情敘述武當山真武大帝座下的蒼龜私自下凡，在周家村投胎名為周乾；真武大帝乃命巨蟒轉世為桃花女，到凡間把周乾擒回武當山的一段神話故事。

周公與桃花女在喜慶過程中鬥智、鬥勇、鬥法力，將民俗婚禮典故「七煞、八敗」搬上舞台，這齣戲高潮迭起，除讓觀眾會心一笑，也能發現其實至今許多迎娶上的習俗，都和此民間傳說有關係，精采好戲不容錯過。

活動代言人、新北市議員羅文崇表示，為讓年長者重溫童年回憶，新生代年輕人也藉此機會欣賞傳統表演藝術，以傳承歌仔戲表演藝術，並提升民眾文化素養，特別邀請成立90餘年卻又創新結合時代潮流之第三代明華園演出，以詼諧逗趣的台詞及精湛演技演繹傳統民俗故事。

觀眾王女士分享，自己80多歲且世居永和，2014年在國父紀念館首次觀賞由明華園所演出的歌仔戲，讓自己憶起童年戲棚下玩耍，夜晚看戲的年輕歲月；每年秋節前後總會問著家人「國父紀念還會上演大戲嗎？」今年帶孫女一起來看戲，雖然孫女聽不懂閩南語，但明華園華麗的舞台效果及武打動作，仍讓孫女看得樂不可支。