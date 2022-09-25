老舊號誌桿藏隱憂 北市民代促體檢

台北市共有2709座號誌燈桿，設置時間15年到19年有228座，20至21年有44座，超過30年多達68座，颱風來襲時曾有老舊號誌桿壓傷人車，議員楊靜宇舉例，士林、北投區超過30年以上有25座，北投又有溫泉，更易腐蝕，颱風來時恐弱不禁風倒下。市府交工處表示，會針對25年以上的燈桿進行精密檢測。

楊靜宇指出，9月初颱風來襲時，看到彰化縣發生號誌桿被吹倒，壓傷路人，便去盤點北市巡檢狀況，發現北市2709支號誌燈桿，巡檢時間為今年5至8月，巡檢紀錄為正常，但彰化事件的號誌桿最近一次巡檢時間是6月，紀錄都正常，市府可以保證同樣的事不會發生在台北市？

楊靜宇指出，北市府巡查時有無包含燈面、觸動按鈕等周邊設施？尤其是號誌燈桿結構有無問題，基座是否被掏空？用目視不容易看出來，應用儀器檢查內部狀況。

楊靜宇舉例，北投有溫泉，燈桿更容易腐蝕，設30年的有15座，占6%；15年的有52座，占21%，都是全區之冠，要求市府先針對全市25年以上的燈桿進行精密檢測。

北市交工處長劉瑞麟表示，巡檢會先以目視看外觀是否鏽蝕、不正常，北市從十多年前開始把J型燈桿換成L型桿，換到現在，北市燈桿狀況結構算好。

通常外觀是第一階段檢查，若有異常會由專業人士檢查，至於內部腐蝕，會委請結構技師檢測或透過超音波方式處理。