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林口社宅生活節 山頂上的日常派對今開幕

聯合報／ 記者江婉儀李定宇／新北即時報導
林口社宅生活節現場公共藝術導覽。圖／國家住都中心提供
林口社宅生活節現場公共藝術導覽。圖／國家住都中心提供

國家住宅及都市更新中心今日於林口世大運選手村舉辦「山頂上的日常派對」林口社宅生活節活動，國家住都中心代理董事長花敬群與在場眾多住戶與民眾共同參與活動。生活節以「相作伴ㄟ生活」為活動主軸，表達社宅居民在林口相做伴，彼此共伴生活的畫面。

林口世大運選手村社會住宅自2018年11月正式營運迄今，住戶已在社宅居住超過3年並在此成家立業、孕育新生命，開幕活動也邀請在社宅出生的寶寶及爸媽一同出席，展現社宅對民眾生命歷程的重要意義。

林口社宅生活節活動內容包含紅土地公共藝術現地展覽、鄰感發芽市集、林口好日子紀錄片影展、DIY工作坊、街頭表演等豐富多元的主題，並透過公共藝術計畫邀請藝術家駐村觀察，藝術家同時也是居民，透過跨領域藝術活動為媒介，以不同角度蒐集與紀錄社宅住戶的生活美學，此次活動將展現創作的階段性成果以及居民的生活百態。

林口社宅是全台規模最大的社會住宅，提供就業、公益照護及商業服務等完整的生活機能；並提供公益據點，培力NPO組織，提供居民及鄰里更多服務資源。此外，林口社宅自107年作為社會住宅運營已達3年，首批住戶續租率更高達95%，顯示住戶對於林口社宅無論在居住環境，或是服務可及性等滿意度均相當良好，展現社會住宅對民眾與城市的正面助益。

活動以「山頂上的日常派對」為主題，現場集結駐地藝術家、公益組織，舉辦公共藝術展覽、藝術工作坊、市集等活動，呈現社宅日常生活的景象，活動自9月24日至10月1日止。

林口社宅生活節山頂上的日常派對開幕典禮，由「山海擊」為典禮揭幕。圖／國家住都中心提供
林口社宅生活節山頂上的日常派對開幕典禮，由「山海擊」為典禮揭幕。圖／國家住都中心提供

社宅 林口 社會住宅

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