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改善平溪線列車撞落石啟動預警監控 年底落石告警系統

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
台鐵局長杜微今天前往巡視平溪線，先啟動預警監控措施，該區間將於今年底完成落石告警系統。圖／台鐵局提供
台鐵局長杜微今天前往巡視平溪線，先啟動預警監控措施，該區間將於今年底完成落石告警系統。圖／台鐵局提供

因梅花颱風外圍環流帶來的雨勢，台鐵平溪支線列車13日曾一天兩度有列車撞擊落石，所幸並無旅客受傷，台鐵局強化平溪線維護及預警監控措施。台鐵局長杜微今天前往巡視，先啟動預警監控措施，該區間將於今年底完成落石告警系統。

為維行車安全，台鐵局表示，持續加強平溪支線(十分=嶺腳=平溪)路綫保養，以及邊坡落石監控，搭配工務處Qpesums天候監控系統，遇豪雨即派員現場監視，必要時預警性降速封路，提升安全防護。

該區間將於今年底完成的落石告警系統，近日已開始裝設道旁監視器，並4G聯線至十分站行車室，逐步提供路線畫面，台鐵局也立即予以運用，輔助現場監控效能。

台鐵局長杜微今天在宜蘭工務段段長連建智、宜蘭運務段段長許民杰、及瑞芳站站長黃政民陪同下，到平溪綫巡視路綫邊坡及營運情形。

杜微首先至十分站察看監視畫面聯線，了解落石告警系統建置進度，並至車站、十分道班等處致贈飲料水果，感謝辛勞工作的同仁。隨後前往先前發生落石的K10+800現場，實地了解維護及監控工作辦理情形。

杜微說，本月宜蘭工務段已邀請台大土木林銘郎教授、中興水保邱雅筑教授及中興顧問社研究員黃韋凱等專家學者進行研究，將依其建議進行改善，現階段則持續加強監控，調整Qpesums行動值，及早因應劇烈天侯的影響。

台鐵局長杜微今天前往巡視平溪線，先啟動預警監控措施，該區間將於今年底完成落石告警系統。圖／台鐵局提供
台鐵局長杜微今天前往巡視平溪線，先啟動預警監控措施，該區間將於今年底完成落石告警系統。圖／台鐵局提供
台鐵局長杜微今天前往巡視平溪線，先啟動預警監控措施，該區間將於今年底完成落石告警系統。圖／台鐵局提供
台鐵局長杜微今天前往巡視平溪線，先啟動預警監控措施，該區間將於今年底完成落石告警系統。圖／台鐵局提供
台鐵局長杜微今天前往巡視平溪線，先啟動預警監控措施，該區間將於今年底完成落石告警系統。圖／台鐵局提供
台鐵局長杜微今天前往巡視平溪線，先啟動預警監控措施，該區間將於今年底完成落石告警系統。圖／台鐵局提供
台鐵局長杜微今天前往巡視平溪線，先啟動預警監控措施，該區間將於今年底完成落石告警系統。圖／台鐵局提供
台鐵局長杜微今天前往巡視平溪線，先啟動預警監控措施，該區間將於今年底完成落石告警系統。圖／台鐵局提供
台鐵局長杜微今天前往巡視平溪線，先啟動預警監控措施，該區間將於今年底完成落石告警系統。圖／台鐵局提供
台鐵局長杜微今天前往巡視平溪線，先啟動預警監控措施，該區間將於今年底完成落石告警系統。圖／台鐵局提供

台鐵 落石 平溪

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