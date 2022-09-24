改善平溪線列車撞落石啟動預警監控 年底落石告警系統

因梅花颱風外圍環流帶來的雨勢，台鐵平溪支線列車13日曾一天兩度有列車撞擊落石，所幸並無旅客受傷，台鐵局強化平溪線維護及預警監控措施。台鐵局長杜微今天前往巡視，先啟動預警監控措施，該區間將於今年底完成落石告警系統。

為維行車安全，台鐵局表示，持續加強平溪支線(十分=嶺腳=平溪)路綫保養，以及邊坡落石監控，搭配工務處Qpesums天候監控系統，遇豪雨即派員現場監視，必要時預警性降速封路，提升安全防護。

該區間將於今年底完成的落石告警系統，近日已開始裝設道旁監視器，並4G聯線至十分站行車室，逐步提供路線畫面，台鐵局也立即予以運用，輔助現場監控效能。

台鐵局長杜微今天在宜蘭工務段段長連建智、宜蘭運務段段長許民杰、及瑞芳站站長黃政民陪同下，到平溪綫巡視路綫邊坡及營運情形。

杜微首先至十分站察看監視畫面聯線，了解落石告警系統建置進度，並至車站、十分道班等處致贈飲料水果，感謝辛勞工作的同仁。隨後前往先前發生落石的K10+800現場，實地了解維護及監控工作辦理情形。