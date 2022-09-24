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永和人瑞張子忠曾賣豆漿30年 侯友宜訪視祝重陽快樂

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
張爺爺的女兒張永華（右2）保存一張當年父親賣豆漿炸油條的珍貴照片。記者江婉儀／攝影
張爺爺的女兒張永華（右2）保存一張當年父親賣豆漿炸油條的珍貴照片。記者江婉儀／攝影

重陽節前夕，新北市長侯友宜到永和人瑞張子忠住處訪視。新北市社會局表示，張子忠軍中退役後，曾在永和開設「永泉豆漿店」，賣了30年的豆漿，侯友宜特地帶了燒餅油條訪視，讓張子忠回憶起當年。話匣子打開，暢聊往事，張子忠預祝市長高票當選，侯友宜則獻上滿滿祝福。

今年105歲的張子忠爺爺，原籍大陸山東，隨國民政府來台，從軍中退役後，於民國60年代從台北市搬到永和區正興里居住，開起豆漿店。他說當年還沒有世界豆漿大王等名店，永泉豆漿店遠近馳名，除了燒餅油條，下午時段也賣槓子頭和包子饅頭。張奶奶說，先生手藝好，有許多人專程上門拜師學藝，將豆漿和燒餅油條傳到國外去。

侯友宜由社會局長張錦麗、永和區長陳怡君等人陪同關懷。侯友宜說，以前住嘉義鄉下，最愛喝豆漿配油條了。山東人最會做包子饅頭，在警界有許多長官是山東籍的。他盛讚張爺爺年輕時保家衛國，退休後還擔任社區主委和鄰長，持續為社會奉獻。

侯友宜除致贈重陽禮金2萬元和蘋果禮盒、坪林有機茶包外，永和區長陳怡君也獻上壽麵，並代贈總統府和衛福部的重陽禮品。

張子忠和太太育有1子2女，兒子在大陸工作，大女兒遠嫁巴西，去年曾返台探望父母，並長住了3個月。小女兒張永華住在附近，平時就近照顧。張永華的三個孩子則和爺爺奶奶同住，跨代同堂，和樂融融。

侯友宜表示，新北市由於各項建設和醫療進步，成為宜居城市，長輩越來越健康，因此100歲以上的人瑞就有822人，將由各區長代表市府致贈重陽敬老禮金，他也祝福每位長輩重陽佳節快樂，身體健康、天天開心。

侯友宜 饅頭 人瑞 重陽敬老禮金

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