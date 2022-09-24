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北市莫德納次世代疫苗開打 首日逾2000人接種

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市莫德納次世代疫苗今早開打，首日就有超過2000人施打，預約平台提供近4萬個名額，目前已有1萬8622人完成預約。記者鍾維軒／攝影
台北市莫德納次世代疫苗今早開打，首日就有超過2000人施打，預約平台提供近4萬個名額，目前已有1萬8622人完成預約。記者鍾維軒／攝影

台北市莫德納次世代雙價疫苗今天開打，預約平台提供近4萬個名額，目前已有1萬8622人完成預約，首日逾2000人施打；9月26日到10月2日起也會在醫院開設別門診，共18家醫療院所、8345個名額。第一階段開放對象包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全或免疫低下者。

北市衛生局表示，北市今日共5家醫院替民眾接種，包括北市聯醫中興院區、仁愛院區、忠孝院區、陽明院區及台北長庚醫院（於台北田徑場接種）提供接種服務，開放2680位名額，第一天就超過2000人接種。25日則有25家合約診所提供接種，下周一開始，同步開放診所及醫院特別門診接種。

衛生局說，現階段國內核准接種之莫德納次世代雙價疫苗含原型株及Omicron BA.1變異株抗原，研究顯示次世代疫苗對抗Omicron變異株有較佳之免疫反應；依據ACIP建議，莫德納次世代雙價疫苗先行提供第一階段開放對象包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全或免疫低下者接種追加劑，接種間隔為與前一劑間隔至少12周以上。

中興院區家庭醫學科醫師吳岱穎表示，現場打第四劑的人最多，有一半以上，第五劑其次，比一半還要少一點，而來打第三劑的人是極少數。中興院區今天提供250位長者接種，預約也已經滿額。

吳岱穎解釋，莫德納次世代雙價疫苗是mRNA疫苗，組成份一半是原型病毒株，一半是Omicron BA.1，對這波BA.5跟BA.4的保護力比傳統疫苗效力高1.68倍，抵抗效果更好，副作用跟前幾劑疫苗類似，如發燒，48小時的壓痛、痠痛，疲倦等，而比較嚴重的如心臟方面顧慮，數據上都是安全的，施打次世代疫苗上，安全性是足夠的。

吳岱穎說，秋冬將至，10月1日將開打公費流感疫苗，第一波對象為65歲以上長者；至於次世代疫苗跟流感疫苗是否需要間隔？吳岱穎強調可同一天施打，但要施打在不同肢體上，比方說左邊打流感疫苗，右邊打Covid-19疫苗，符合資格者都可來接種，提升保護力。

流感疫苗 莫德納

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